Жителя Мурманской области оштрафовали за призывы разрушить Кремль

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Мурманской области 1988 года рождения признан виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму, он размещал противоправные материалы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Его оштрафовали на 600 тыс. рублей, лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на два с половиной года.

В публикациях осужденного содержались призывы к разрушительным действиям в отношении Московского Кремля. Кроме того, он призывал к насилию против главы государства и представителей высших органов власти. Приговор уже вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд приговорил жителя Орловской области к семи годам колонии за публичные призывы к терроризму. В конце прошлого года Тихоокеанский флотский военный суд оштрафовал жителя Камчатского края за призывы к расправе над представителями власти.