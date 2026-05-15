В Белоруссии осудили лидеров монархической экстремистской организации

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Белоруссии вступил в законную силу приговор в отношении руководителей и активной участницы экстремистского формирования «Русская православная церковь Царской Империи», передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Суд признал Анну Стрюкову, Галину Фролову и Ольгу Байковскую виновными в руководстве экстремистским формированием, а Ольгу Вощенко – в участии в нем.

По данным следствия, осужденные разжигали национальную и религиозную вражду. Они использовали интернет-ресурсы, включая Telegram-канал «Две маслины», для продвижения идеи создания государства «Триединая Русь» с монархической формой правления на территории России, Белоруссии и Украины.

Участницы формирования призывали к «присяге Царю», отказу от образования, медицины и пенсий, а также размещали листовки, дискредитирующие Русскую православную церковь и иудаизм. Фролова и Стрюкова также организовали жестко контролируемые общины в деревнях Витебской и Гродненской областей.

Стрюкова, Байковская и Фролова получили по пять лет и три месяца лишения свободы. Вощенко приговорили к пяти годам колонии. Кроме того, Стрюковой и Байковской назначен штраф в размере 21 тыс. белорусских рублей.

