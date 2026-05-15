    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня

    Лавров: Россия не будет использовать принцип разделяй и властвуй с Китаем и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не будет выстраивать отношения с Пекином и Вашингтоном по принципу «разделяй и властвуй», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, «разделяй и властвуй», нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политики. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Он также отметил, что российская сторона будет рада, если Китай и США достигнут договоренностей о поставках американских энергоносителей, отвечающих интересам Пекина. Он добавил, что Россия принципиально не вмешивается в торговые отношения между третьими странами, комментируя недавний визит американского президента Дональда Трампа в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность создания альянса Москвы и Вашингтона против Пекина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Американский лидер пообещал выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    Замглавы МИД Панкин заявил о продолжении санкционного давления США на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    13 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

    Лавров заявил, что американские власти намерены за бесценок приобрести поврежденные трубопроводы, чтобы в дальнейшем диктовать Европе свои цены на газ, передает ТАСС.

    «Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам дипломата, в случае успеха Вашингтон заставит Берлин пользоваться этой инфраструктурой. Однако стоимость топлива будет определяться не двусторонними договоренностями России и Германии, а исключительно новыми американскими владельцами магистрали.

    Кроме того, Соединенные Штаты открыто заявляют о желании забрать под свой контроль транзитную газовую сеть на территории Украины. Лавров констатировал, что главная цель таких действий заключается в стремлении американцев прибрать к рукам все значимые энергетические маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД ранее уже рассказывал о планах Вашингтона по захвату балтийских газопроводов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление американцев к контролю над мировой энергетической инфраструктурой.

    Немецкая пресса сообщала о тайных переговорах по возрождению транзита российского топлива при условии американского управления.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си.

    Он заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Глава Белого дома напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что американские власти дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance.

    Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Пекине. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой.

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 04:36 • Новости дня
    Рубио заявил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Tекст: Вера Басилая

    Позиция Вашингтона относительно Тайваня осталась прежней, несмотря на состоявшиеся в Пекине переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран. заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский дипломатический курс остался неизменным после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передают «Вести». В интервью телеканалу NBC госсекретарь Марко Рубио заявил: «Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной. В ходе встречи, которую мы провели в Пекине, эту тему поднимали».

    Политик добавил, что инициатива обсуждения исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.

    Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции. Китай считает остров своей территорией и требует соблюдения принципа единого государства от дипломатических партнеров.

    Продажа американских вооружений Тайбэю по-прежнему остается одним из ключевых факторов напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США к крайней осторожности в тайваньском вопросе.

    В феврале американский лидер пообещал в скором времени решить проблему поставок вооружений Тайбэю.

    В прошлом году госсекретарь Марко Рубио исключил отказ от поддержки острова ради торговой сделки с Пекином.

    14 мая 2026, 06:53 • Новости дня
    Россия установила исторический рекорд по закупкам американской обуви

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В марте российские компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов, что стало максимальным показателем за всю современную историю.

    Объем ввезенной продукции увеличился в 1,4 раза по сравнению с февралем, когда сумма поставок составила 1,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба ведет подобные наблюдения с 2002 года, и нынешний показатель стал абсолютным рекордом за весь период.

    Благодаря мартовским закупкам Россия вошла в десятку крупнейших импортеров американской обуви, заняв девятое место в общем рейтинге. Лидерами по объему приобретенной продукции стали Канада с показателем 29,7 млн долларов, Вьетнам, закупивший обувь на 19,5 млн долларов, и Британия с суммой 7,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российские компании в три раза нарастили закупки американской косметики.

    Месяцем ранее объем ввоза контактных линз из Соединенных Штатов подскочил почти в два раза.

    В феврале Россия почти вдвое увеличила импорт обуви из Турции.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    14 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В Доме народных собраний в Пекине официально стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа , прибывшего с государственным визитом., сообщает Центральное телевидение Китая.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали переговоры в четверг в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА «Новости». Американский лидер находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

    Перед началом встречи на площади у восточного входа состоялась официальная церемония приветствия. Американского лидера встретили с почетным караулом и военным оркестром. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов.

    В ходе визита планируется провести длительные обсуждения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, а также затронуть дальнейшие продажи американского оружия Тайваню и вопросы энергетики. В МИД Китая отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. После переговоров главы государств примут участие в официальном банкете в 13.00 по московскому времени.

    Ранее президент США прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китайскую Народную Республику.

    Главными темами исторического саммита заявлены торговые отношения, конфликт на Ближнем Востоке и продажа американского вооружения Тайваню.

    13 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты стремятся полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса, сказал Лавров в интервью RT India, передает РИА «Новости».

    «Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель – она не скрывается – убрать эти компании из всего международного бизнеса», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Руководитель министерства также добавил, что отечественный бизнес целенаправленно пытаются вывести с мировых торговых площадок. По его словам, особое внимание американская сторона уделяет вытеснению российских корпораций из стран Африки и государств Балканского полуострова.

    В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за ограничительных мер компания «Лукойл» анонсировала продажу своих зарубежных активов.

    14 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин устроил Трампу приветственную церемонию в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Китая состоялась традиционная приветственная церемония по случаю государственного визита американского лидера Дональда Трампа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США приняли участие в торжественном мероприятии у восточных ворот Дома народных собраний в Пекине, передает ТАСС. Церемония прошла около центральной площади Тяньаньмэнь.

    Проведение подобных встреч является неотъемлемой частью протокола государственных визитов зарубежных лидеров в Китай. Это традиционный знак гостеприимства и уважения со стороны китайского руководства.

    Кортеж американского президента прибыл к месту проведения по центральной улице Чанъаньцзе. Главы государств обменялись рукопожатием и приветственными фразами, после чего поприветствовали членов делегаций. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а лидеры прошли мимо строя почетного караула Народно-освободительной армии Китая под приветствия детей с флажками.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

