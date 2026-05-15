Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Этот вопрос не является интересным, это исключено. Абсолютно смешно, что мы можем рассматривать эту тему (выдачи Саакашвили)», – заявил он.

«Саакашвили – этнический грузин, который много чего плохого сделал и Грузии, и Украине. Отношения двух стран не должны зависеть от грузинского криминала», – отметил председатель кабмина Грузии.

Ираклий Кобахидзе в то же время предложил советнику украинского лидера Михаилу Подоляку, призвавшего выдать Саакашвили, извиниться перед Грузией за попытки заставить ее открыть «второй фронт» против России.

По инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского между ним и премьер-министром Грузии состоялась встреча в Ереване в начале мая в рамках саммита Европейского политического сообщества. После этого министры иностранных дел двух стран регулярно контактируют.