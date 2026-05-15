Петербурженку осудили на 16 лет за подготовку теракта против генерала

Жительница Петербурга получила 16 лет за слежку за генералом

Tекст: Мария Иванова

Первый Западный окружной суд Петербурга вынес приговор местной жительнице, передает РИА «Новости».

«В Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице, готовившей теракт в отношении генерала министерства обороны РФ. Решением 1-го Западного окружного суда она признана виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене, ей назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы», – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина 1977 года рождения была задержана в июне 2025 года в Северной столице. По материалам дела, по заданию сотрудников СБУ она вела разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного российского военного, после чего передавала собранные данные украинским спецслужбам. После предотвращения теракта в отношении генерала силовики вышли на ее след и задержали как соучастницу.

Ранее ФСБ информировала о задержании и аресте в июне 2025 года в Петербурге гражданки России 1977 года рождения, действовавшей по заданию украинских спецслужб и помогавшей устанавливать адреса проживания и автомобили российских военнослужащих для подготовки терактов. Объединенная пресс-служба судов Петербурга тогда сообщала, что была арестована уроженка Казахстана Ярослава Чумакова, подозреваемая в пособничестве совершению теракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности в Санкт-Петербурге задержала гражданку России 1977 года рождения по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам при сборе данных о российских военных и их семьях.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал для уроженки Казахстана Ярославы Чумаковой меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о пособничестве украинским спецслужбам.

