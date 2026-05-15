Адмирал Кодл: Атомные линкоры Trump исправят крупнейшую ошибку США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отказ от атомных надводных кораблей после холодной войны стал одной из крупнейших ошибок ВМС США, заявил начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл, передает издание TWZ.

По его словам, будущие линкоры класса Trump получат ядерные силовые установки, что позволит избежать проблем с дозаправкой, с которыми флот столкнулся во время недавних операций на Ближнем Востоке.

«Мы отказались от надводных кораблей с ядерными энергоустановками десятилетия назад, и это было одной из самых больших ошибок, которые когда-либо совершали ВМС, и мы их возвращаем», – подчеркнул Кодл на слушаниях в комитете Палаты представителей. Он добавил, что атомные корабли необходимы для поддержки боевых действий авианосцев.

Новые линкоры водоизмещением около 35 тыс. тонн и длиной до 268 метров оснастят радаром SPY-6, боевой системой Aegis и реактором A1B, используемым на авианосцах класса Ford. Планируется вооружить их лазерным оружием, электромагнитной пушкой и гиперзвуковыми ракетами в 128 ячейках вертикального пуска.

Заказ первого линкора ожидается в 2028 году, а ввод в строй – не ранее 2036 года. Ориентировочная стоимость головного корабля составит около 17 млрд долларов. Оснащение линкоров ядерными реакторами потребует расширения мощностей американских верфей, которые в настоящее время перегружены заказами на атомные подводные лодки и авианосцы.

Соединенные Штаты рассчитывают построить пятнадцать подобных кораблей к 2055 году.

