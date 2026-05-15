    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Уроженцы СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    15 мая 2026, 11:32 • Новости дня

    Адмирал Кодл: Атомные линкоры Trump исправят крупнейшую ошибку США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будущие американские линкоры класса Trump получат ядерные реакторы для обеспечения неограниченной дальности хода, что ознаменует возвращение флота к атомным надводным кораблям, пишет TWZ.

    Отказ от атомных надводных кораблей после холодной войны стал одной из крупнейших ошибок ВМС США, заявил начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл, передает издание TWZ.

    По его словам, будущие линкоры класса Trump получат ядерные силовые установки, что позволит избежать проблем с дозаправкой, с которыми флот столкнулся во время недавних операций на Ближнем Востоке.

    «Мы отказались от надводных кораблей с ядерными энергоустановками десятилетия назад, и это было одной из самых больших ошибок, которые когда-либо совершали ВМС, и мы их возвращаем», – подчеркнул Кодл на слушаниях в комитете Палаты представителей. Он добавил, что атомные корабли необходимы для поддержки боевых действий авианосцев.

    Новые линкоры водоизмещением около 35 тыс. тонн и длиной до 268 метров оснастят радаром SPY-6, боевой системой Aegis и реактором A1B, используемым на авианосцах класса Ford. Планируется вооружить их лазерным оружием, электромагнитной пушкой и гиперзвуковыми ракетами в 128 ячейках вертикального пуска.

    Заказ первого линкора ожидается в 2028 году, а ввод в строй – не ранее 2036 года. Ориентировочная стоимость головного корабля составит около 17 млрд долларов. Оснащение линкоров ядерными реакторами потребует расширения мощностей американских верфей, которые в настоящее время перегружены заказами на атомные подводные лодки и авианосцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военно-морские силы запланировали оснастить будущие линкоры класса Trump ядерной силовой установкой.

    Соединенные Штаты рассчитывают построить пятнадцать подобных кораблей к 2055 году.

    Предварительная стоимость флагмана серии оценивается в 17 миллиардов долларов.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    13 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    @ mod.gov.rs

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабные тактические маневры с участием 600 военнослужащих из нескольких стран стартовали на военных базах вблизи города Буяновац, сообщило Минобороны Сербии.

    Историческое событие организовано при участии командования сухопутных войск республики, передает Минобороны Сербии.

    Двухнедельные тренировки проходят на базе Юг и полигоне Боровац. К маневрам привлечены солдаты из Италии, Румынии и Турции.

    Военные отрабатывают тактику миротворческих операций, включая охрану объектов и контроль массовых скоплений людей. За ходом маневров следят наблюдатели из США, Британии, Франции и других государств. Мероприятия продлятся до 23 мая.

    Программа реализуется в рамках проекта «Партнерство ради мира». Руководство страны подчеркивает, что подобный формат сотрудничества полностью соответствует статусу военного нейтралитета государства. Главная цель маневров заключается в укреплении стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подтвердил продолжение сотрудничества с НАТО.

    Заместитель председателя правительства Александр Вулин исключил возможность вступления государства в Североатлантический альянс.

    Ранее Белград и Будапешт подписали документ о стратегическом сотрудничестве в области обороны.

    14 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи
    @ vk.com/nordsy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге на «Северной верфи» началось строительство многоцелевого фрегата проекта 22350, который получил имя в честь адмирала Феликса Громова.

    Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» официально заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, передает РИА «Новости».

    На торжественной церемонии присутствовали представители командования ВМФ России и дочь выдающегося флотоводца Феликса Громова Владислава Громова.

    Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил: «Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы». Также к элементу килевого набора традиционно прикрепили памятную закладную доску.

    Фрегат «Адмирал флота Громов» стал девятым кораблем этого типа, строящимся по проекту Северного ПКБ ОСК на Северной верфи. Корабль получил имя в честь Феликса Громова, первого главнокомандующего ВМФ России, удостоенного звания адмирала флота в 1996 году.

    Фрегаты проекта 22350 предназначены для операций в дальней морской и океанской зоне: они обеспечивают противовоздушную и противолодочную оборону, поддержку десанта, а также способны наносить удары по наземным и морским целям. На борту может размещаться вертолет Ка-27, а арсенал включает высокоточное ракетное вооружение большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».

    В составе ВМФ России на сегодняшний день уже служат три фрегата этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал закладку двух новых фрегатов проекта 22350 в 2026 году.

    Осенью 2024 года на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду четвертый корабль этой серии «Адмирал Исаков».

    Данные многоцелевые корабли с гиперзвуковым оружием станут основой соединений Северного и Тихоокеанского флотов.

    13 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава британского оборонного ведомства стал фигурантом уголовного дела в России и официально внесен в базу данных розыска МВД.

    МВД объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Информацию о розыске британского политика опубликовали 13 мая, следует из открытой базы данных МВД России. Карточка с личными данными Бена Уоллеса официально появилась в ведомственном реестре.

    «Разыскивается по статье УК», – указано на сайте правоохранительных органов. При этом конкретная статья, которая вменяется бывшему министру обороны Великобритании, в материалах не называется.

    Также в среду ведомство объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, который покинул свой пост 22 апреля. До этого Уоллес призвал Великобританию готовиться к неизбежной мести со стороны России, после атаки Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр подал в отставку в августе 2023 года, СМИ отмечали, что именно он спланировал атаки ВСУ на Крымский мост.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    14 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ заочно получил 13 лет в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подданный Британии Саймон Далби заочно получил 13 лет строгого режима за участие в интернациональном легионе на стороне ВСУ против России, сообщили в СК РФ.

    Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

    Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.

    13 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Российские инженеры создали уникальный катер-носитель дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали безэкипажный катер (БЭК) — носитель дронов «Сварог 1.0» с дальностью применения до 500 км, сообщили в научно-производственном центре «Сварог»..

    Отечественные специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0», передает ТАСС. В настоящее время перспективное изделие проходит этап апробации.

    «Создан новый безэкипажный катер „Сварог 1.0“, являющийся носителем дронов. Рабочая дальность применения составляет до 500 км. БЭК управляется через спутниковую связь. В настоящее время ведется апробация изделия», – рассказали в научно-производственном центре «Сварог».

    Разработчики отметили многофункциональность аппарата. По их словам, катер можно применять для решения широкого спектра задач, включая снабжение и логистику. Также новинка может использоваться в качестве камикадзе для поражения кораблей противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на слете «Дронница» в Великом Новгороде представили новейший морской робототехнический катер «Бандит».

    Российские специалисты разработали специальную защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными аппаратами.

    Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о значительном увеличении производства морских беспилотников для ВМФ.

    13 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» предостерегли военблогеров от преждевременного «освобождения» Чайковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Белого Колодезя, Дергачей, Плоского, Купьевахи, Гуриновки, Лобановки, Турово и села Уды, но некоторые военблогеры опережали события в отношении Чайковки.

    «Сообщения отдельных военблогеров об освобождении Чайковки носят преждевременный характер и лишь способствуют переброске противником резервов на данный участок фронта», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    По словам военнослужащих, в районе посёлка Ветеринарное и села Граново штурмовые группы продвинулись на двух участках до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения на семи участках продвинулись до 350 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.

    На Великобурлукском направлении продвижение составило 300 метров на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении фронта «Северяне» уничтожали противника в районах Кияницы, Храповщины, Ольшанки, Толстодубово, Василевского и Рясного.

    В Шосткинском районе штурмовики зачищали лесные массивы, продвигаясь в направлении Бачевска. В Сумском районе на 18 участках продвинулись до 600 метров.

    В Кондратовке, Запселье и окрестностях населенных пунктов идут активные стрелковые бои, а в Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного штурмовые группы продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области. На Украине убили начальника ротного медпункта бригады ВСУ. Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж.

    14 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин: ОПК успешно справляется с возросшим гособоронзаказом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные оборонные предприятия успешно справляются с государственным заказом, объемы которого значительно увеличились после начала специальной военной операции, отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выступая на съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил успешное выполнение возросших задач, передает РИА «Новости».

    «Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта», – заявил российский лидер.

    Ранее на съезде Владимир Путин сообщил о росте объема обрабатывающей промышленности России в 2025 году на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Также на заседании президент подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов. Кроме того, на форуме глава государства отметил увлечение «инженеров будущего» самбо.

    13 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    ВМС Пакистана приняли на вооружение первую построенную в Китае подлодку

    Tекст: Мария Иванова

    Пакистанский флот пополнился первой из восьми подводных лодок класса Hangor, которые строятся на верфях китайского города Санья.

    Военно-морские силы Пакистана приняли на вооружение субмарину PNS Hangor, передает РИА Новости.

    «ВМС Пакистана ввели в строй первую китайскую подводную лодку класса Hangor, построенную в Санье на острове Хайнань в Китае», – сообщает издание Economic Times.

    Поставка всех восьми подводных лодок должна завершиться к 2028 году. Ожидается, что эти субмарины значительно расширят боевые возможности пакистанского военного флота.

    С введением в строй новой подводной лодки количество субмарин с воздухонезависимыми энергетическими установками в арсенале Пакистана достигло четырех единиц. В их число также входят три турецкие подлодки класса Agosta 90B. К 2028 году общее количество подводных лодок пакистанских ВМС может составить 11 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин передал Исламабаду подводную лодку класса «Цилинь» для укрепления стратегического партнерства.

    Ранее отмечалось, что Китай продолжает грандиозное военно-морское строительство с созданием новейших субмарин.

    14 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД сообщил о 40% украинских военных с наркотическим прошлым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке МИД России, значительная часть личного состава ВСУ пришла в армию уже с опытом употребления наркотиков, что подтвердило недавнее исследование Национальной полиции Украины, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

    О фактах массового употребления наркотиков в рядах Вооруженных сил Украины сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола в Москве. По его словам, речь идет о данных, которые зафиксировала Национальная полиция Украины, передает ТАСС.

    Выступая с докладом по угрозам распространения преступности и наркотиков с территории Украины, Любинский сослался на результаты специального исследования. «Недавно проведенное Национальной полицией Украины исследование среди военнослужащих демонстрирует, что 40% солдат принимали наркотики еще до поступления на службу», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что речь идет именно о периоде до мобилизации в ВСУ, то есть о сформировавшейся до начала службы практике употребления запрещенных веществ. Других подробностей исследования, в том числе выборки и методики опроса, дипломат не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наркозависимые граждане массово попадают в ряды Вооруженных сил Украины благодаря поддельным справкам военно-врачебных комиссий. Ранее главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте.

    До этого сообщалось, что латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    13 мая 2026, 14:17 • Новости дня
    Песков назвал испытания ракеты «Сармат» важным событием для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» имеет важнейшее значение для укрепления обороноспособности государства на длительную перспективу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», – заявил официальный представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Глава государства назвал это новейшее оружие самым мощным в мире.

    14 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Шойгу назвал ракету «Сармат» большой победой российской науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Создание ракетного комплекса глобальной дальности «Сармат» стало значимым достижением отечественных конструкторов и инженеров в сфере ракетостроения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высоко оценил разработку ракеты «Сармат», передает РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи секретарей Советов безопасности стран ШОС в Бишкеке, он подчеркнул масштабность и значимость этого достижения.

    «Это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения. Получить такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов», – заявил Шойгу, комментируя ход испытаний новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Глава государства назвал это оружие самым мощным в мире.

    Депутаты Госдумы выразили благодарность создателям новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

