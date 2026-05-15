    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня

    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика

    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    14 мая 2026, 23:07 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный вандал проник в ночь на 15 мая в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил его исторический витраж. Подозреваемого удалось задержать, говорится в заявлении руководства собора.

    Неизвестный мужчина совершил акт вандализма в русском православном кафедральном Крестовоздвиженском соборе в Женеве в ночь на 15 мая, передает ТАСС.

    Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям службы безопасности и местной полиции.

    «Около полуночи неизвестный проник во двор храма и с особой жестокостью разбил исторический витраж, которому почти 160 лет. После многочисленных попыток ему удалось проникнуть внутрь собора. Затем он пытался войти в алтарь», – говорится в заявлении руководства собора.

    Мотивы преступника и детали о его личности пока не раскрываются, расследование инцидента продолжается. Представители храма подчеркнули, что это не первый случай вандализма в истории собора. Построенный в XIX веке, он является одним из самых известных храмов Русской православной церкви в Европе и славится своими историческими витражами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Вене.

    В мае прошлого года хулиганы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле.

    14 мая 2026, 23:07 • Новости дня
    Кремль допустил новые отставки политиков в Прибалтике из-за действий Киева

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представители власти прибалтийских государств могут массово лишиться постов вследствие действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний роспуск латвийского кабинета министров, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима...», – заявил представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос о возможных политических кризисах в других государствах, пресс-секретарь ответил утвердительно. По его словам, приграничным странам следует подготовиться к подобным сценариям. Он подчеркнул, что Киев продолжит использовать иностранных партнеров в собственных нечистоплотных интересах.

    Ранее украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    После этого инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.

    Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня сообщила об отставке всего правительства.

    15 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    Евродепутат спрогнозировал многолетнюю задержку вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные проблемы со взяточничеством способны на долгие годы заблокировать процесс интеграции Киева в Евросоюз, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Интеграция киевских властей в европейские структуры рискует серьезно затянуться из-за внутренних проблем страны, передает РИА «Новости». Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер указал на серьезные препятствия для расширения объединения.

    «Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», – отметил европейский политик.

    По словам парламентария, Европа уже принимала государства с похожими трудностями, однако масштабы нарушений на Украине оказались беспрецедентными. Он добавил, что после присоединения к блоку ситуация в таких странах обычно улучшалась, но взяточничество все равно оставалось проблемой.

    Картайзер резюмировал, что коррупция является многогранной сложностью. Для ее искоренения потребуются разнообразные методы и значительное количество времени.

    Немецкое издание Berliner Zeitung указало на отсутствие результатов от западных финансовых вливаний из-за высокого уровня коррупции на Украине.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил уголовное преследование Андрея Ермака игнорированием предупреждений США о масштабных хищениях.

    Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил о разворовывании выделенных Киеву средств путем откатов.

    15 мая 2026, 00:57 • Новости дня
    АТОР предупредила россиян о новых проблемах с шенгенскими визами

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение ускоренного биометрического контроля на европейской границе грозит россиянам серьезными сложностями при последующих обращениях за разрешением на въезд, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Россиянам предрекли трудности с оформлением шенгена из-за запуска цифровой системы Entry Exit System (EES), сообщает АТОР. Новый механизм въезда в страны Евросоюза предполагает сбор биометрических данных иностранцев без проставления традиционных штампов в загранпаспорт.

    Отсутствие физических отметок о пересечении границы может стать препятствием при оформлении новых документов.

    «Без штампов в паспорте поездка может выглядеть для консульства «неиспользованной» или неподтвержденной. А значит, при следующей подаче на визу туристу придется отдельно доказывать, что он действительно был в стране назначения и корректно использовал предыдущую визу», – подчеркнули эксперты ассоциации.

    Специалисты настоятельно рекомендуют путешественникам сохранять все посадочные талоны и транспортные билеты. Также для подтверждения пребывания в европейских государствах потребуются брони гостиниц, договоры аренды жилья, чеки и банковские выписки, которые придется прикладывать к визовому заявлению.

    В ноябре прошлого года Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

    До этого МИД России сообщил об обязательном сборе биометрии на границах ряда стран Шенгенской зоны.

    14 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Песков заявил о поразившей Прибалтику бацилле русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Смена кабинета министров Латвии вряд ли приведет к появлению во власти сторонников нормализации отношений с Москвой из-за бациллы русофобии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку кабмина Латвии, передает РИА «Новости». Представитель Кремля оценил вероятность того, что новое правительство республики окажется менее враждебно настроенным по отношению к Москве.

    «Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», – заявил Песков.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о своей отставке из-за раскола правящей коалиции.

    До этого глава правительства заявила об утрате доверия к министру обороны Андрису Спрудсу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил лютую ненависть прибалтийских властей к русским.

    15 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Newsweek: Военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути

    Tекст: Мария Иванова

    Часть американских солдат, направлявшихся на ротацию в Польшу, получила приказ об отмене командировки уже после отъезда с базы в Техасе, пишут СМИ.

    Американские военнослужащие узнали об отмене отправки в Восточную Европу, находясь в пути, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, решение главы Пентагона Пита Хегсета стало неожиданностью для сотрудников ведомства и европейских союзников.

    «Часть военнослужащих армии США из боевой группы второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии уже покинула свою базу Форт-Худ в штате Техас и направлялась в Польшу, когда поступил приказ прекратить запланированную ротацию», – отмечает пресса.

    Администрация Джо Байдена ранее рассматривала возможность сокращения контингента в регионе, но не успела отдать соответствующий приказ. Источники в НАТО сообщили, что союзники были осведомлены о планах Вашингтона по изменению масштабов присутствия. На фоне этих решений военное присутствие в Европе наращивают Канада и Германия.

    Отмена затронула более 4 тыс. американских военных и соответствующее оборудование. В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. солдат из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте.

    Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    Ранее Варшава рассчитывала значительно нарастить присутствие американских вооруженных сил за счет модернизации военных баз.

    15 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков: Подготовка визита Путина в Китай завершена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончены подготовительные мероприятия для визита президента Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Визит состоится «совсем скоро», отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», – пояснил он.

    Вскоре Кремль сделает по этому поводу объявление, сообщил Дмитрий Песков.

    Он пояснял, что Москва и Пекин синхронно объявят о сроках визита Путина.

    15 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Дело по иску ЦБ России против Euroclear передали другому судье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по иску Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в Арбитражном суде российской столицы передано новому судье из-за болезни предыдущего, сообщил источник.

    Арбитражный суд Москвы передал дело по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank судье Надежде Бушмариной вместо Анны Петрухиной, сказал собеседник РИА «Новости».

    Очередное заседание проходит в пятницу в закрытом режиме.

    Между тем в пресс-службе суда пояснили причину замены. «Судья Петрухина на больничном», – сообщили представители инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 трлн рублей. Позже инстанция назначила заседание по данному делу на начало марта. В апреле слушание перенесли на 15 мая.

    15 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров отказался воспринимать всерьез призывы Евросоюза к диалогу

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапные инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов с Москвой выглядят неубедительно после недавних призывов нанести России стратегическое поражение, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные идеи звучат странно на фоне прежних призывов нанести Москве стратегическое поражение.

    «Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления», – подчеркнул Сергей Лавров в беседе с журналистами в Нью-Дели.

    Министр обратил внимание на то, что в Европе неожиданно осознали неизбежность выстраивания отношений. При этом западные представители по-прежнему пытаются самостоятельно определять повестку возможных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил желание европейских стран самостоятельно определять условия переговоров с Москвой.

    Незадолго до этого лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска мирного диалога между Евросоюзом и Россией.

    При этом западные государства открыто вынашивают планы нанесения России стратегического поражения.

    15 мая 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с участием Путина по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам экономики в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе совещания обсудят текущую динамику экономики России, а также подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), указал Песков, передает РИА «Новости».

    Другие же мероприятия у главы государства закрыты для прессы, заключил Песков.

    Несколькими днями ранее Путин сообщал о планах проведения совещания по экономическим вопросам. Месяцем ранее глава государства собирал на аналогичную встречу ключевых министров и руководство Центробанка.

    15 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.

    «Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.

    Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.

    В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

    15 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин: Принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Меры, принятые правительством для поддержки экономики, уже приносят положительные результаты, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    Путин подчеркнул: «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный – скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, – определенный результат положительный», пишет ТАСС.

    Он добавил, что об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года.

    Президент сообщил, что экономика страны в марте выросла на 1,8%, подчеркнув восстановление роста ВВП. В ходе совещания обсуждались текущие экономические показатели, а также готовность России к Петербургскому международному экономическому форуму. Совещание было проведено с участием экономического блока правительства и руководства администрации президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте отечественной экономики на 10% за последние три года. Российский лидер констатировал наличие положительных тенденций в макроэкономической сфере.

