Грузия заявила о «растоптанной свободе слова» в Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В Молдавии свободу СМИ давно растоптали, оставили два телеканала и оба государственных», – сказал он журналистам.

«Однако никто за это Молдавию не критикует. Растоптав свободу слова в своей стране, напали на свободные СМИ в Грузии», – отметил он.

Ираклий Кобахидзе также прокомментировал решение ЕП запретить работу в этом институте на год съемочных групп трех грузинских телекомпаний – «Имеди», «Рустави-2» и «ПосТВ», заявив, что «евроструктуры полностью потеряли лицо».

«Для евроструктур ничего не значит свобода слова, это стыдно и не отвечает никаким стандартам», – заявил премьер-министр Грузии.

По его словам, «Европарламент стал похож на Верховный Совет СССР, и это трагично».

Кишинев и Брюссель объяснили свои решения «пророссийской политикой» и «распространением дезинформации», что категорически опротестовывается данными телекомпаниями.