NYT: Будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным

Tекст: Мария Иванова

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина не внесли ясности в перспективы бизнеса компании Nvidia на территории КНР, пишет The New York Times.

Торговый представитель США Джеймисон Грир выразил неуверенность в будущем американского производителя микроэлектроники, подчеркнув, что решение о закупках зависит исключительно от Пекина.

В декабре прошлого года президент США разрешил корпорации продавать Китаю один из самых мощных чипов искусственного интеллекта H200. Однако китайское правительство до сих пор не одобрило ни одной сделки, предпочитая развивать отечественные технологии. Пекин активно стимулирует местные компании переходить на оборудование от производителей вроде Huawei.

Накануне американо-китайского саммита китайский стартап DeepSeek объявил об оптимизации своей новейшей модели искусственного интеллекта под процессоры Huawei. Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее предупреждал о подобном развитии событий, прогнозируя снижение американского влияния на развитие технологий в КНР.

«Решение о том, покупать ли H200, будет суверенным решением Китая», – заявил Грир. Он добавил, что американская сторона считает эти технологии полезными для Пекина в долгосрочной перспективе, но выбор остается за ним. При этом вопрос экспортного контроля чипов на прошедшей встрече не обсуждался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Китая запретили местным технологическим компаниям покупать американские ИИ-чипы.

Позже генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг обвинил правительство США в потере китайского рынка.

