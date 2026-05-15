Ранившего девочку ножом в Подмосковье мужчину задержали

Tекст: Алексей Дегтярёв

Против 21-летнего мужчины, ранившего ножом ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону, передает РИА «Новости».

По данным следствия, злоумышленник нанес удары ножом по лицу незнакомой семилетней девочке и скрылся. Родители оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в Центр имени Рошаля.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили, что врачи провели осмотр и оказали необходимую помощь. В настоящее время девочка выписана и находится под амбулаторным наблюдением врачей по месту жительства.

Напомним, в Наро-Фоминском городском округе мужчина нанес тяжелые ранения семилетнему ребенку.

