    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня

    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп сообщил о готовности Китая закупать нефть из США

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    15 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп заявил о решении Китая закупить сотни американских Boeing

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом принял решение увеличить объем закупки американских авиалайнеров до 200 единиц, заявил американский лидер.

    «Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Boeing, 200 больших самолетов», – сказал Трамп каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также уточнил детали сделки. Он подчеркнул, что изначально корпорация Boeing планировала реализовать 150 машин, однако итоговый заказ вырос до 200 лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран договорились выстраивать конструктивные и стабильные отношения. Американский президент пообещал строить торговлю с Китаем на принципах взаимности.

    15 мая 2026, 04:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Китая инвестировать в американские компании

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен направить сотни миллиардов долларов в бизнес США, а также существенно увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  сообщил о планах Пекина инвестировать значительные средства в американский бизнес. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    «Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в компании людей, которые сегодня были в той комнате. Именно поэтому они приехали», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер также прокомментировал обвинения в адрес Пекина, касающиеся кражи интеллектуальной собственности. Он признал, что практика технологического шпионажа является взаимной, и Вашингтон действует аналогичными методами.

    Кроме того, президент США отметил, что китайская сторона планирует закупать значительные объемы сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, в частности сою.

    Визит президента США в КНР проходит с 13 по 15 мая, его сопровождают руководители 16 крупных компаний, включая глав Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.

    Ранее американский президент пообещал выстраивать торговлю с КНР на принципах взаимности.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вашингтон к равноправному партнерству ради общего процветания.

    Основатель компании Tesla Илон Маск назвал поездку деловой делегации США в Пекин потрясающей.

    15 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков: Подготовка визита Путина в Китай завершена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончены подготовительные мероприятия для визита президента Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Визит состоится «совсем скоро», отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», – пояснил он.

    Вскоре Кремль сделает по этому поводу объявление, сообщил Дмитрий Песков.

    Он пояснял, что Москва и Пекин синхронно объявят о сроках визита Путина.

    15 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп и Си Цзиньпин сошлись в желании урегулировать украинский конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Соединенных Штатов и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе визита в Пекин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых обсуждалась ситуация на Украине, передает РИА «Новости».

    «Да, мы это обсудили... Это тот конфликт, урегулирование которого мы хотим увидеть», – подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили украинский кризис в Пекине.

    Лидеры двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

    В конце апреля американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    15 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    МИД КНР: Китай и США договорились усилить международную координацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе государственного визита американского президента Дональда Трампа в Пекин стороны достигли договоренностей о расширении сотрудничества на мировой арене.

    Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение расширить сотрудничество по ключевым глобальным проблемам, указали в китайском МИД, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух стран договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам», – подчеркивается в сообщении китайского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Пекине. Главы государств обсудили украинский кризис. Политики договорились о новой модели двусторонних отношений.

    15 мая 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с участием Путина по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам экономики в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе совещания обсудят текущую динамику экономики России, а также подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), указал Песков, передает РИА «Новости».

    Другие же мероприятия у главы государства закрыты для прессы, заключил Песков.

    Несколькими днями ранее Путин сообщал о планах проведения совещания по экономическим вопросам. Месяцем ранее глава государства собирал на аналогичную встречу ключевых министров и руководство Центробанка.

    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Трамп заявил о завершении операции в Иране на 70-75%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

