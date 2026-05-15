В США создали меняющего автомобильные шины умного робота

Tекст: Мария Иванова

Инновационная разработка призвана автоматизировать тяжелый физический труд в автомастерских, передает Axios.

Система SmartBay самостоятельно осматривает транспортное средство, меняет колеса и проводит балансировку с минимальным участием человека. Искусственный интеллект адаптируется к каждой машине и собирает полезные данные в режиме реального времени.

Робот выполняет работу всего за 30 минут, тогда как у обычного мастера на это уходит больше часа. Благодаря комплексу размером 3,6 метра один сотрудник может обслуживать сразу три бокса. Производительность труда вырастает до 24 шин в час вместо четырех.

Аренда оборудования обойдется дилерским центрам в 4,9 тыс. долларов ежемесячно. Это значительно дешевле найма опытного специалиста, при этом эффективность работы увеличивается в три раза. Создателем технологии выступил предприниматель Энди Чалофски, ранее основавший успешные проекты Traction Tire и SimpleTire.

Бизнесмен уверен, что индустрия шиномонтажа давно нуждалась в масштабной модернизации. «До сих пор это был парень с кувалдой, колотивший по вашей машине в пещерном стиле», – заявил Чалофски. Он добавил, что всегда искал более удобный для клиентов подход.

