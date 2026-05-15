Зубы древней акулы обнаружили в пустыне Казахстана

В пустыне Мангистау палеонтологи обнаружили зубы акулы из древнего океана Тетис

Tекст: Мария Иванова

Палеонтологи нашли в пустыне Мангистауской области зубы акулы, жившей около 30-40 млн лет назад, передает РИА «Новости».

В экспедиции участвуют шведский ученый Штефан Киль и студенты местного университета. В древности эта территория была покрыта водами океана Тетис, следы которого до сих пор хранятся в недрах региона.

«В результате работ были обнаружены зубы акулы. По словам ученых, найденные зубы могут принадлежать крупной хищной рыбе, жившей 30-40 млн лет назад. Также были найдены ребро кита, останки морской звезды и различные моллюски», – говорится в сообщении.

Штефан Киль отметил, что находки подтверждают богатство древней морской экосистемы и представляют ценность для мировой науки.

Параллельно в регионе продолжаются исследования двухтысячелетнего города Каракабак. Историки предполагают, что в I–VI веках нашей эры он служил важным торгово-ремесленным центром. Археологи обнаружили там следы порта, мастерских, а также монеты и керамику, указывающие на связи с Римом, Византией, Индией, Персией и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Северо-Казахстанской области археологи обнаружили верхнюю челюсть мамонта. В сентябре местный житель нашел во время рыбалки метровую берцовую кость этого древнего животного.