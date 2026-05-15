Лавров заявил о сохранении интереса стран к вступлению в БРИКС

«Не вижу падения интереса к БРИКС в результате давления стран Запада, которые, особенно Соединенные Штаты, публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса», – подчеркнул руководитель МИД РФ, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел добавил, что интерес сохраняется как к полноправному членству, так и к получению статуса страны-партнера. При этом несколько государств уже направили конкретные запросы на вступление.

Вместе с тем Лавров указал, что организация не планирует форсировать процесс расширения, поскольку за последние два года состав участников уже увеличился вдвое. По его словам, сейчас странам необходимо адаптироваться к работе в обновленном и значительно расширенном формате.

«Есть конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить», – заявил Лавров.

Ранее Лавров провел встречу с коллегой из Малайзии Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

Накануне глава индийского правительства Нарендра Моди провел совместные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств объединения, прибывшими в Нью-Дели для участия в многосторонних консультациях.