Атака смертника на базу разведки в Пакистане унесла жизни девяти силовиков

Инцидент произошел в округе Баджаур около 19.55 по местному времени. Целью атаки стала штаб-квартира разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

«Террорист-смертник в четверг въехал на заминированном автомобиле на территорию лагеря разведчиков в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, в результате по меньшей мере девять военнослужащих сил безопасности погибли, еще 21 пострадал», – приводятся в материале данные местной полиции.

По предварительным сведениям, начиненная взрывчаткой машина вплотную подъехала к главным воротам базы, после чего произошла детонация. Сейчас на территории лагеря продолжаются спасательные работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая взрыв автомобиля у полицейского участка в пакистанском городе Банну привел к гибели 12 правоохранителей.

В феврале в одной из мечетей Исламабада прогремел взрыв с девятью пострадавшими.

В прошлом году атака террориста-смертника на военную колонну в провинции Хайбер-Пахтунхва унесла жизни не менее 13 человек.