Смертоносный вирус Эбола вернулся в Африку

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка вируса Эбола

Tекст: Мария Иванова

Вспышка вируса Эбола выявлена на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает РИА «Новости». Информацию официально подтвердил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Вспышка заболевания, вызываемого вирусом Эбола, подтверждена в провинции Итури», – говорится в сообщении ведомства. Специалисты внимательно следят за развитием ситуации. В ближайшее время планируется проведение координационной встречи с участием представителей ДРК, Уганды и Южного Судана. Главная цель – усилить контроль над перемещениями через границы и повысить готовность к реагированию на угрозу.

На данный момент лабораторно подтверждено 13 случаев заражения, четыре человека скончались. Кроме того, выявлено 246 неподтвержденных случаев. Власти проверяют информацию о возможной гибели еще 65 человек от последствий инфекции.

Ранее, в конце января, ВОЗ направляла экспертов в Уганду для помощи властям в борьбе с заболеванием. В феврале организация начала первое испытание вакцины против Эболы, а в конце апреля угандийский Минздрав объявил о завершении вспышки в стране. Вирус Эбола передается людям от диких животных. Заболевание сопровождается лихорадкой, мышечными спазмами, нарушениями работы почек и печени, а в тяжелых случаях – внутренними и внешними кровотечениями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения этой инфекции в соседние страны.

В конце 2024 года неизвестный вирус унес жизни более 140 жителей Демократической Республики Конго.