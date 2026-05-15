Власти Абу-Даби заявили об ускорении строительства трубопровода в обход Ормуза

ОАЭ решили ускорить возведение трубопровода в обход Ормузского пролива

Tекст: Мария Иванова

Правительство Абу-Даби приняло решение ускорить темпы возведения трубопровода, проходящего в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой кабинета министров эмирата.

«Его высочество поручил ADNOC ускорить реализацию проекта, поскольку компания переходит к новому этапу выполнения масштабных проектов мирового уровня для удовлетворения глобального спроса на энергию», – сказано в официальном заявлении властей в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Уточняется, что распоряжение отдал наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

В настоящее время объект находится на стадии активного строительства. Ожидается, что новая энергетическая магистраль будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива.

Иран и США договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов в этом регионе.