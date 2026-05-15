Актер Чернявский погиб в зоне спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

Актер Чернявский, закончивший курсы в Новосибирске и Омске, трагически погиб 3 марта 2026 года, сообщает портал Кино-театр.ру.

В декабре 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны, а 3 марта 2026 года погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Актер похоронен в родном Омске.

Павел Чернявский родился 13 мая 1986 года. Творческий путь он начал в 15 лет на сцене омского театра-студии «Пятый угол», позже работал в центре «Химик» и театре «Крыша».

В 2011 году артист окончил Новосибирский театральный институт, а в 2013 году получил режиссерский диплом Омского государственного университета.

С 2010 по 2015 год Чернявский служил в екатеринбургском театре «Театрон». После переезда в столицу он стал артистом Московского театра представлений. В период с 2020 по 2022 год актер выступал на сцене Театра имени Ермоловой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года в зоне спецоперации погиб актер сериала «Триггер» Николай Ткаченко. Мать артиста сообщила о посмертном вручении ему государственных наград.

В мае прошлого года официально подтвердилась гибель на фронте актера Вадима Алферова.