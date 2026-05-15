Якушев: В думских праймериз «Единой России» участвуют 4,4 тыс. кандидатов

Tекст: Дарья Григоренко

Средний конкурс достиг 11 человек на одно место, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил высокий интерес к кампании со стороны участников специальной военной операции. «От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А значит, могут усилить систему госуправления», – заявил он.

Доля действующих депутатов среди подавших заявки составила лишь 20%. Почти половина участников праймериз не состоят в партии. Треть кандидатов представляют малый и средний бизнес, а также коммерческий сектор. Еще 12% приходятся на педагогов, каждый десятый является представителем социальной сферы и общественности, а 4% – врачами.

Регистрация избирателей на предварительное голосование продлится до 29 мая. В настоящее время в системе авторизовались более 8 млн человек.

Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Свердловской области.