  • Новость часаЗеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Уроженцы СССР заняли почти половину топ-10 богатейших людей Британии
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    15 мая 2026, 09:33 • Новости дня

    В Минэкономразвития анонсировали скорое возвращение туров на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

    Российское профильное ведомство рассматривает возможность возвращения популярных курортных направлений для отечественных путешественников, передает РИА «Новости».

    Кондратьев прокомментировал перспективы возобновления продаж. «Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время», – заявил чиновник.

    Дальнейшие шаги властей будут напрямую зависеть от фактической ситуации в регионе. Ранее, в начале марта, дипломаты настоятельно советовали гражданам отказаться от поездок до полного прекращения боевых действий и нормализации авиасообщения.

    Тогда же туроператорам рекомендовали полностью приостановить реализацию путевок. В список временно закрытых направлений попали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток.

    Днем ранее Росавиация продлила ограничения на продажу авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты.

    Еще в начале марта Российский союз туриндустрии призвал путешественников аннулировать туры с перелетами через этот регион.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Агентство Fars сообщило о пяти условиях Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    Комментарии (3)
    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

    NYT: Израиль заявил о систематическом сексуальном насилии боевиков ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские исследователи завершили двухлетнюю работу над отчетом, подтверждающим массовые факты сексуального насилия со стороны палестинских боевиков во время атаки на страну.

    Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

    Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

    В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

    «Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

    Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

    Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

    Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Лавров назвал причину агрессии против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабами, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

    «Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

    Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

    Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

    Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

    Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Лавров назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что без создания палестинского государства очаг экстремизма на Ближнем Востоке сохранится на долгие десятилетия.

    Лавров уверен, что нерешенность палестинского вопроса останется источником напряженности на долгие годы.

    «Нисколько не сомневаюсь, что не создав палестинского государства, мы сохраним очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи, потому что Израиль, как вы знаете, на проявление экстремизма и на террористические акты реагирует непропорционально», – сказал он в интервью каналу RT India.

    По мнению министра, текущая ситуация станет «вечным двигателем» кризиса. При поддержке США Израиль стремится изменить подход к палестинской проблеме, предлагая расселить палестинцев по разным странам мира. Глава российского дипведомства подчеркнул, что мир возвращается к временам силового решения проблем, когда международное право игнорируется.

    Кроме того, Лавров отметил, что новые глобальные кризисы отвлекают внимание от палестинской проблемы. Во время подготовки к встречам БРИКС предложение подтвердить приверженность двухгосударственному решению столкнулось с неожиданным сопротивлением. Обсуждение других мировых проблем уводит от урегулирования самого затяжного кризиса на планете.

    Министр напомнил, что Израиль категорически отвергает идею создания палестинского государства. Инициатива американского президента Дональда Трампа по сектору Газа предполагала не создание независимой страны, а превращение территории в рекреационную зону с казино, при этом решения ООН остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал ежедневное уменьшение шансов на создание палестинского государства.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал продолжение войны на Ближнем Востоке до появления независимой Палестины.

    Российское внешнеполитическое ведомство связало безопасность Израиля с соблюдением прав палестинцев на собственную страну.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    В ОАЭ опровергли слухи о якобы тайном визите Нетаньяху

    МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают информацию о неофициальной поездке израильского премьера в страну на фоне обострения конфликта с Ираном.

    Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов назвало несоответствующими действительности сообщения о секретном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что дипломатические отношения между двумя странами строятся открыто и базируются на Авраамских соглашениях. Дипломаты добавили, что любые слухи о тайных визитах и неформальных договоренностях лишены оснований, если о них не было заявлено официально.

    Ранее в среду канцелярия израильского премьера сообщала, что глава правительства нанес секретный визит в Эмираты во время военной операции против Ирана, где провел встречу с президентом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

    До этого лидеры Израиля и ОАЭ по телефону обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне иранской угрозы.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран пригрозил наказанием сотрудничающим с Израилем странам

    Аракчи: Иран привлечет к ответственности сотрудничающие с Израилем страны

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран привлечет к ответственности страны, находящиеся в сговоре с Израилем против Тегерана.

    Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности привлечь к ответственности страны, находящиеся в сговоре с Израилем против Тегерана, сообщают «Вести». Заявление прозвучало на фоне информации о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты во время военной операции.

    «Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали иранскому руководству. Вражда с великим народом Ирана – это безрассудная авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростительный. Тех, кто сговаривается с Израилем с целью посеять раздор, привлекут к ответственности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, иранское руководство было заранее осведомлено о происходящем благодаря работе собственных служб безопасности. Дипломат отметил, что попытки посеять раздор через сотрудничество с израильскими властями не останутся без ответа со стороны Ирана.

    Ранее Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США.

    МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Число пострадавших после атаки БПЛА на Рязань выросло до 28 человек
    УЕФА наказал сборную Латвии за отказ играть с белорусами
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве
    Продюсер Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии
    МВД раскрыло схему обналичивания маткапитала на 50 млн рублей
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»