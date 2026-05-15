В Минэкономразвития анонсировали скорое возвращение туров на Ближний Восток

Российское профильное ведомство рассматривает возможность возвращения популярных курортных направлений для отечественных путешественников, передает РИА «Новости».

Кондратьев прокомментировал перспективы возобновления продаж. «Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время», – заявил чиновник.

Дальнейшие шаги властей будут напрямую зависеть от фактической ситуации в регионе. Ранее, в начале марта, дипломаты настоятельно советовали гражданам отказаться от поездок до полного прекращения боевых действий и нормализации авиасообщения.

Тогда же туроператорам рекомендовали полностью приостановить реализацию путевок. В список временно закрытых направлений попали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Днем ранее Росавиация продлила ограничения на продажу авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты.

Еще в начале марта Российский союз туриндустрии призвал путешественников аннулировать туры с перелетами через этот регион.