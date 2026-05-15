Китайская ракета вывела на орбиту пять спутников

Китай успешно запустил пять спутников с космодрома Цзюцюань

Tекст: Мария Иванова

Успешный запуск состоялся с коммерческой площадки Дунфэн на космодроме Цзюцюань, расположенном на севере страны, передает ТАСС.

Старт состоялся в 07:33 по московскому времени. В космос отправились два аппарата «Тайцзин-3», а также спутники «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».

Для вывода полезной нагрузки использовалась четырехступенчатая твердотопливная ракета Kinetica-1, известная в Китае как «Лицзянь-1». Длина носителя составляет 31 метр, а диаметр обтекателя достигает 3,35 метра. Ракета способна доставлять до двух тонн груза на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонны на солнечно-синхронную. Этот полет стал 13-й миссией в истории ракеты и второй в 2026 году.

Пекин продолжает активно развивать свою космическую программу. Государство поддерживает создание новых метеорологических, навигационных и телекоммуникационных спутников, а также разработку технологий для исследования Луны, Марса и астероидов. В прошлом году страна установила собственный рекорд, выполнив 92 космических запуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле китайская частная компания CAS Space завершила строительство завода по производству ракет-носителей.

В конце марта Китай впервые осуществил запуск новой ракеты Kinetica-2 с тремя аппаратами.

В середине того же месяца Пекин успешно провел два космических старта с разных космодромов.