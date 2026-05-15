Москвичи назвали любимые станции столичного метрополитена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр клиентского сервиса Московского метрополитена провел масштабный опрос, в котором приняли участие около двух тыс. человек, передает ТАСС. «Самой любимой станцией москвичей и гостей столицы ожидаемо стала "Маяковская" – легендарный символ московского метро и одна из самых узнаваемых станций в мире», – сообщили в метрополитене.

В число лидеров также вошли «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская». Примечательно, что все эти станции расположены в пределах Кольцевой линии. Главным достоинством метрополитена пассажиры считают скорость: 73% опрошенных ценят возможность быстро передвигаться по городу, а половина респондентов отметила точность расписания.

Более половины участников опроса обращают внимание на архитектурное оформление станций, включая мозаики и витражи, при этом скульптуры привлекают лишь 27%. Практичность также важна: 42% пассажиров ценят удобные пересадки, а 39% – чистоту. Во время поездки около 60% горожан листают социальные сети, 41% читают книги, а каждый третий слушает музыку.

Самыми популярными поездами оказались составы серии «Москва», которые предпочли 64% респондентов за их технологичность и комфорт. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что московское метро является главной транспортной артерией города. В будние дни пассажиры совершают более восьми млн поездок, а точность соблюдения расписания достигает 99,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты нормализовали работу Сокольнической линии метрополитена после падения человека на пути.

В День Победы столичный департамент транспорта ограничил работу ряда центральных станций для входа и пересадки пассажиров.

В апреле из-за сбоя транзитные составы временно перестали курсировать между «Парком культуры» и «Бульваром Рокоссовского».