  За ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА
    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    @ Xinhua/Li Xiang/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    14 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Британские ВМС сообщили о захвате торгового судна у берегов ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 70 км от порта Фуджайра у ОАЭ неизвестные проникли на борт коммерческого судна и направили его в иранские территориальные воды, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

    Торговое судно было атаковано у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и теперь движется в направлении Ирана, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 км) к северо-востоку от Фуджайры, ОАЭ. Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», – говорится в заявлении ведомства.

    Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая неизвестные снаряды попали в танкер к северу от эмиратской Фуджейры.

    Спустя несколько дней американский истребитель атаковал иранское судно в Оманском заливе.

    На фоне этих событий США сосредоточили вблизи Ирана группировку из более чем 20 боевых кораблей.

    14 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал условие прохода через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Арагчи разъяснил правила навигации в регионе, передает ТАСС. В интервью каналу Press TV дипломат подтвердил готовность государства обеспечить беспрепятственное движение гражданского флота.

    «С нашей точки зрения, Ормузский пролив открыт для всех торговых судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход судов.

    Военно-морские силы КСИР пообещали обеспечить стабильный транзит при условии прекращения угроз.

    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об обнулении усилий по иранской ядерной программе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная агрессия США и Израиля свела к нулю усилия по иранской ядерной программе, а также нарушила нормализацию отношений Тегерана с арабскими странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу..

    Шойгу заявил, что военное вмешательство Соединенных Штатов и Израиля фактически уничтожило результаты дипломатических усилий по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    «Примером геополитической авантюры западников является агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Она поставила под удар региональную и международную безопасность. По сути, свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между иранцами и их арабскими соседями», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также указал на продолжающуюся деградацию международных отношений. По его словам, главной причиной нестабильности остается стремление США и их союзников удержать мировое доминирование. Для достижения этих целей Запад использует широкий арсенал средств: от прямого применения военной силы и торговых войн до разжигания региональных конфликтов.

    Шойгу добавил, что сейчас происходит разрушение системы международного права и многосторонних институтов. Такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация, перестают выполнять свои прямые задачи, превращаясь в инструменты влияния западных стран. В результате наблюдается кризис глобальных организаций во главе с ООН, которые ранее служили основой миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал целью агрессии против Ирана срыв нормализации отношений Тегерана с арабскими странами.

    В марте Соединенные Штаты и Израиль атаковали иранский завод по производству концентрата урановой руды.

    14 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Возрождение КНР и величие США не противоречат друг другу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концепции развития двух ведущих мировых держав могут успешно реализовываться параллельно, способствуя обоюдному прогрессу и формированию стратегически стабильного партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США Дональда Трампа.

    Торжественный банкет в Пекине по случаю визита американского лидера стал площадкой для важных политических заявлений. Во время мероприятия председатель КНР высказался о перспективах взаимодействия двух государств, передает ТАСС.

    «Реализация великого возрождения китайской нации и возвращение Америке ее былого величия могут идти параллельно, не вступая в противоречие, и способствовать взаимному успеху», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, политики достигли договоренности о выстраивании конструктивных отношений. Китайский лидер добавил, что страны будут способствовать устойчивому и здоровому развитию двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными в современном мире.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних связей. Американская администрация высоко оценила итоги прошедших в Пекине переговоров.

    14 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Трамп назвал фантастическим первый день визита в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп выразил глубокую признательность китайскому лидеру за теплый прием и назвал начало своей поездки в Пекин невероятно успешным.

    Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от начала своего визита в Китайскую Народную Республику, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства остался крайне доволен теплым приемом, организованным китайской стороной.

    «Для меня это большая честь. Сегодня был фантастический день. Особенно хочу поблагодарить моего друга, председателя Си, за великолепный прием», – сказал Трамп во время торжественного банкета в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

    14 мая 2026, 13:17 • Новости дня
    Вэнс сравнил себя с героем комедии «Один дома» из-за отъезда Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что испытывает необычные чувства в опустевшем Белом доме во время государственного визита Дональда Трампа в Пекин.

    Оставшийся в Вашингтоне политик в шутку описал свои ощущения от работы без американского лидера, передает РИА «Новости».

    По правилам Секретной службы США первые лица государства не могут совершать совместные зарубежные поездки из соображений безопасности.

    «В такие дни я иногда чувствую себя как Маколей Калкин в «Один дома». Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось», – рассказал политик на пресс-конференции.

    Глав Белого дома находится в Китае с государственным визитом, который продлится до 15 мая. В четверг уже состоялись переговоры с председателем КНР, а в пятницу запланирован рабочий обед двух лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США прибыл в Китай с государственным визитом. Американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине.

    Эксперты назвали прошедшую встречу политиков крайне тяжелой.

    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    14 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Белый дом: США и Китай договорились сохранить открытым Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи пришли к единому мнению относительно статуса Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В Белом доме заявили, что маршрут должен оставаться доступным для транзита энергоресурсов.

    «Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей», – отмечается в заявлении пресс-пула Белого дома.

    Кроме того, главы государств затронули вопросы экономического взаимодействия. Обсуждалось расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, а также увеличение объема инвестиций из КНР в экономику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов через Ормузский пролив.

    Месяцем ранее американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться со скоплением нефтетанкеров в данном регионе.

    В начале весны Министерство иностранных дел Китая призвало прекратить военные действия для обеспечения безопасности мирового судоходства.

