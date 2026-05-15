    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня

    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    Замглавы МИД Панкин заявил о продолжении санкционного давления США на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    13 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

    Лавров заявил, что американские власти намерены за бесценок приобрести поврежденные трубопроводы, чтобы в дальнейшем диктовать Европе свои цены на газ, передает ТАСС.

    «Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам дипломата, в случае успеха Вашингтон заставит Берлин пользоваться этой инфраструктурой. Однако стоимость топлива будет определяться не двусторонними договоренностями России и Германии, а исключительно новыми американскими владельцами магистрали.

    Кроме того, Соединенные Штаты открыто заявляют о желании забрать под свой контроль транзитную газовую сеть на территории Украины. Лавров констатировал, что главная цель таких действий заключается в стремлении американцев прибрать к рукам все значимые энергетические маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД ранее уже рассказывал о планах Вашингтона по захвату балтийских газопроводов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление американцев к контролю над мировой энергетической инфраструктурой.

    Немецкая пресса сообщала о тайных переговорах по возрождению транзита российского топлива при условии американского управления.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой.

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    14 мая 2026, 06:53 • Новости дня
    Россия установила исторический рекорд по закупкам американской обуви

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В марте российские компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов, что стало максимальным показателем за всю современную историю.

    Объем ввезенной продукции увеличился в 1,4 раза по сравнению с февралем, когда сумма поставок составила 1,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба ведет подобные наблюдения с 2002 года, и нынешний показатель стал абсолютным рекордом за весь период.

    Благодаря мартовским закупкам Россия вошла в десятку крупнейших импортеров американской обуви, заняв девятое место в общем рейтинге. Лидерами по объему приобретенной продукции стали Канада с показателем 29,7 млн долларов, Вьетнам, закупивший обувь на 19,5 млн долларов, и Британия с суммой 7,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российские компании в три раза нарастили закупки американской косметики.

    Месяцем ранее объем ввоза контактных линз из Соединенных Штатов подскочил почти в два раза.

    В феврале Россия почти вдвое увеличила импорт обуви из Турции.

    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    13 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты стремятся полностью исключить предприятия «Лукойл» и «Роснефть» из сферы международного бизнеса, сказал Лавров в интервью RT India, передает РИА «Новости».

    «Вы упомянули ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть», а цель – она не скрывается – убрать эти компании из всего международного бизнеса», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Руководитель министерства также добавил, что отечественный бизнес целенаправленно пытаются вывести с мировых торговых площадок. По его словам, особое внимание американская сторона уделяет вытеснению российских корпораций из стран Африки и государств Балканского полуострова.

    В 2025 году Минфин США объявил о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за ограничительных мер компания «Лукойл» анонсировала продажу своих зарубежных активов.

    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию в 2026 году

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    13 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль назвал условие восстановления экономического сотрудничества с Вашингтоном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перспективы нормализации двусторонних торгово-экономических отношений зависят от отказа американской стороны привязывать этот процесс к урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что отказ Вашингтона от искусственных политических барьеров позволит запустить множество совместных инициатив, передает РИА «Новости».

    «По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон увязывает экономические вопросы с урегулированием ситуации на Украине.

    Россия допускает реализацию множества совместных проектов без оглядки на этот процесс.

    При этом США ожидают быстрых результатов от мирного диалога.

    12 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    NYP сообщил о расследовании нацразведки по биолабораториям США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине, пишет газета New York Post.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 биолабораторий, расположенных за пределами страны, включая объекты на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечает New York Post, сотрудники ведомства намерены определить местоположение этих лабораторий, выявить, какие патогены там хранятся, и какие исследования проводятся.

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «(Сотрудники ведомства) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся». По словам представителей офиса директора национальной разведки, более 40 лабораторий, попавших под расследование, функционируют на Украине.

    Габбард также указала на то, что, несмотря на риски, ранее представители администрации бывшего президента США Джозефа Байдена отрицали существование этих биолабораторий и даже угрожали тем, кто пытался раскрыть информацию о них. Она подчеркнула, что цель расследования – прекратить опасные исследования, представляющие угрозу для мирового сообщества.

    New York Post напоминает, что в 2022 году администрация Байдена отвергала заявления Москвы и Пекина о наличии американских биолабораторий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    Президент США Дональд Трамп поручил вывести страну из связанного с Пентагоном Украинского научно-технологического центра.

    Москва потребовала от американской и украинской сторон урегулирования ситуации с военно-биологической деятельностью.

    13 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    Импорт американских лекарств в Россию взлетел в сотни раз

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России фиксируется резкое увеличение закупок фармацевтической продукции американского производства после исторического спада месяцем ранее, такие данные указали в американской статистической службе.

    В марте объем ввезенных из Соединенных Штатов медикаментов увеличился в 334 раза по сравнению с февральскими показателями, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

    Сумма мартовских поставок достигла 3,4 млн долларов. Столь резкий рост объясняется тем, что месяцем ранее закупки упали до рекордно низких десяти тыс. долларов.

    Мартовский показатель импорта оказался самым высоким с сентября 2023 года.

    Крупнейшими потребителями американских лекарств по итогам первого месяца весны стали Бразилия, Германия и Канада. На эти государства пришлось 13,8%, 13,2% и 10,9% всего экспорта соответственно. Российская доля в общем объеме поставок составила менее 1%.

    В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума в 10 тыс. долларов.

    12 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик США облетел границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшой самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет над территориями Польши и Литвы на расстоянии около 50 километров от российских границ в Калининградской области.

    Воздушное судно США осуществило мониторинг ситуации вблизи российского региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет постоянно базируется на территории Румынии. Оттуда борт также регулярно вылетает для сбора разведывательной информации над акваторией Черного моря.

    Управление самолетом осуществляют гражданские специалисты американской компании Leidos. Военное ведомство выступает исключительно в роли заказчика, оплачивая услуги разведки по часовому тарифу.

    Ранее СМИ сообщали, что первый подобный самолет активно применялся в 2021 году для слежения за российскими войсками.

    Несколькими днями ранее Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    13 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков сообщил о несостоявшихся взаимовыгодных проектах России и США

    Песков: На повестке России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что потенциал российско-американской повестки в экономике и инвестициях остается значительным.

    «На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, такие инициативы могли бы быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как для российских, так и для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Россия и США могут реализовать множество взаимовыгодных проектов при восстановлении отношений.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев по поручению президента Владимира Путина посетил США для переговоров о совместных экономических проектах и ситуации на энергетических рынках.

    13 мая 2026, 01:40 • Новости дня
    Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход США из договора по ПРО повлиял на развитие и усовершенствование ядерных сил России, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Решение США подорвать Договор по ПРО сыграло очень важную роль в развитии стратегических ядерных вооружений России. Это стало важным фактором развития современных, гораздо более эффективных ядерных сил в России», – написал он в соцсети Х.

    К посту Ульянов добавил ссылку на пост МИД России о том, как президент Владимир Путин получил отчет об успешном испытании ракеты «Сармат» с дальностью полета более 35 тыс. км, повышенной точностью и способностью преодолевать все существующие и будущие системы противоракетной обороны.

    «Сармат» является мощным средством сдерживания, – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Песков заявил, что Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат». Президент также заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО.

    13 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    Экстрадированные в США россияне Ивин и Ольшанский отказались от «быстрого суда»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане Сергей Ивин и Олег Ольшанский, переданные американским властям из Болгарии, решили не использовать право на начало разбирательства в установленные сроки.

    Защита граждан России отказалась от безотлагательного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Такой шаг предоставляет возможность отсрочить судебный процесс вплоть до 30 сентября включительно.

    Подобные действия юристов обычно направлены на выигрыш времени. Это позволяет детально изучить объемные материалы дела и тщательно подготовить стратегию защиты своих клиентов.

    Согласно американскому законодательству, без письменного отказа защиты процесс должен был стартовать до 12 июня. Ближайшее организационное заседание намечено на 13 мая, а суд присяжных назначен на первое июня. Окончательное решение о переносе разбирательства на осень предстоит утвердить суду.

    Напомним, власти Болгарии экстрадировали Сергея Ивина и Олега Ольшанского в США. Американская сторона обвинила россиян в отмывании денег и нарушении санкционного режима. В федеральном суде штата Флорида обвиняемые не признали свою вину.

