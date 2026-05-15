    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    @ Xinhua/Li Xiang/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    Он заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Глава Белого дома напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что американские власти дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    14 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Индия запросила у США продление лицензии на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой пролонгировать разрешение на закупку сырья из России, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, причиной такого шага стали масштабные нарушения в цепочках поставок из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Индия обратилась к США с просьбой продлить действие лицензии на российскую нефть, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает энергоснабжение», – отмечает издание.

    Индийские чиновники предупредили американских коллег о высокой приоритетности данного вопроса. Затянувшийся кризис и волатильность на мировом рынке приведут к тяжелым последствиям для 1,4 млрд граждан страны, которые уже сталкиваются с нехваткой горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин США выдал Индии тридцатидневное разрешение на покупку российской нефти.

    В период временного снятия санкций Нью-Дели активизировал закупки отечественных энергоресурсов.

    На фоне возникшего топливного дефицита премьер-министр Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат ради экономии.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Возрождение КНР и величие США не противоречат друг другу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концепции развития двух ведущих мировых держав могут успешно реализовываться параллельно, способствуя обоюдному прогрессу и формированию стратегически стабильного партнерства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США Дональда Трампа.

    Торжественный банкет в Пекине по случаю визита американского лидера стал площадкой для важных политических заявлений. Во время мероприятия председатель КНР высказался о перспективах взаимодействия двух государств, передает ТАСС.

    «Реализация великого возрождения китайской нации и возвращение Америке ее былого величия могут идти параллельно, не вступая в противоречие, и способствовать взаимному успеху», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, политики достигли договоренности о выстраивании конструктивных отношений. Китайский лидер добавил, что страны будут способствовать устойчивому и здоровому развитию двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными в современном мире.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних связей. Американская администрация высоко оценила итоги прошедших в Пекине переговоров.

    14 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Трамп назвал фантастическим первый день визита в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп выразил глубокую признательность китайскому лидеру за теплый прием и назвал начало своей поездки в Пекин невероятно успешным.

    Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от начала своего визита в Китайскую Народную Республику, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства остался крайне доволен теплым приемом, организованным китайской стороной.

    «Для меня это большая честь. Сегодня был фантастический день. Особенно хочу поблагодарить моего друга, председателя Си, за великолепный прием», – сказал Трамп во время торжественного банкета в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Лидеры двух государств договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

    14 мая 2026, 13:17 • Новости дня
    Вэнс сравнил себя с героем комедии «Один дома» из-за отъезда Трампа

    Вице-президент США Вэнс сравнил себя с героем «Один дома» из-за отъезда Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что испытывает необычные чувства в опустевшем Белом доме во время государственного визита Дональда Трампа в Пекин.

    Оставшийся в Вашингтоне политик в шутку описал свои ощущения от работы без американского лидера, передает РИА «Новости».

    По правилам Секретной службы США первые лица государства не могут совершать совместные зарубежные поездки из соображений безопасности.

    «В такие дни я иногда чувствую себя как Маколей Калкин в «Один дома». Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось», – рассказал политик на пресс-конференции.

    Глав Белого дома находится в Китае с государственным визитом, который продлится до 15 мая. В четверг уже состоялись переговоры с председателем КНР, а в пятницу запланирован рабочий обед двух лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США прибыл в Китай с государственным визитом. Американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине.

    Эксперты назвали прошедшую встречу политиков крайне тяжелой.

    15 мая 2026, 04:36 • Новости дня
    Рубио заявил о неизменности курса США по вопросу Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция Вашингтона относительно Тайваня осталась прежней, несмотря на состоявшиеся в Пекине переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран. заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский дипломатический курс остался неизменным после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передают «Вести». В интервью телеканалу NBC госсекретарь Марко Рубио заявил: «Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной. В ходе встречи, которую мы провели в Пекине, эту тему поднимали».

    Политик добавил, что инициатива обсуждения исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.

    Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции. Китай считает остров своей территорией и требует соблюдения принципа единого государства от дипломатических партнеров.

    Продажа американских вооружений Тайбэю по-прежнему остается одним из ключевых факторов напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США к крайней осторожности в тайваньском вопросе.

    В феврале американский лидер пообещал в скором времени решить проблему поставок вооружений Тайбэю.

    В прошлом году госсекретарь Марко Рубио исключил отказ от поддержки острова ради торговой сделки с Пекином.

    14 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    Во время торжественного банкета в Пекине лидер Соединенных Штатов пригласил председателя КНР и его супругу посетить Белый дом 24 сентября.

    Президент США Дональд Трамп пригласил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Соединенные Штаты в сентябре 2026 года, передает ТАСС.

    «Еще раз спасибо, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. И сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября», – заявил американский лидер. Он добавил, что с нетерпением ждет этой встречи.

    Соответствующее заявление прозвучало во время торжественного банкета, который проходил в Доме народных собраний в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом.

    В четверг главы двух государств начали официальные переговоры в Доме народных собраний.

    В ходе встречи политики договорились о выстраивании конструктивных и стабильных двусторонних отношений.

    15 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп заявил о решении Китая закупить сотни американских Boeing

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом принял решение увеличить объем закупки американских авиалайнеров до 200 единиц, заявил американский лидер.

    «Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов … Boeing, 200 больших самолетов», – сказал Трамп каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также уточнил детали сделки. Он подчеркнул, что изначально корпорация Boeing планировала реализовать 150 машин, однако итоговый заказ вырос до 200 лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран договорились выстраивать конструктивные и стабильные отношения. Американский президент пообещал строить торговлю с Китаем на принципах взаимности.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    15 мая 2026, 04:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Китая инвестировать в американские компании

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен направить сотни миллиардов долларов в бизнес США, а также существенно увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  сообщил о планах Пекина инвестировать значительные средства в американский бизнес. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    «Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в компании людей, которые сегодня были в той комнате. Именно поэтому они приехали», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер также прокомментировал обвинения в адрес Пекина, касающиеся кражи интеллектуальной собственности. Он признал, что практика технологического шпионажа является взаимной, и Вашингтон действует аналогичными методами.

    Кроме того, президент США отметил, что китайская сторона планирует закупать значительные объемы сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, в частности сою.

    Визит президента США в КНР проходит с 13 по 15 мая, его сопровождают руководители 16 крупных компаний, включая глав Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.

    Ранее американский президент пообещал выстраивать торговлю с КНР на принципах взаимности.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вашингтон к равноправному партнерству ради общего процветания.

    Основатель компании Tesla Илон Маск назвал поездку деловой делегации США в Пекин потрясающей.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    15 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    МИД КНР: Китай и США договорились усилить международную координацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе государственного визита американского президента Дональда Трампа в Пекин стороны достигли договоренностей о расширении сотрудничества на мировой арене.

    Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение расширить сотрудничество по ключевым глобальным проблемам, указали в китайском МИД, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух стран договорились укреплять взаимодействие и координацию по международным и региональным вопросам», – подчеркивается в сообщении китайского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Пекине. Главы государств обсудили украинский кризис. Политики договорились о новой модели двусторонних отношений.

