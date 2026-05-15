Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Президент США прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.