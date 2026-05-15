    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня

    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    @ Hussain Altareef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    12 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы.

    Правительство Ирана подало иск против СШАв арбитражный суд в Гааге. Причиной названы военная агрессия в отношении иранских ядерных объектов, введение экономических санкций и угрозы применения силы. В сообщении агентства Mizan подчеркивается, что жалоба была связана с нарушением США международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны, когда в июне 2025 года произошел военный конфликт Израиля при участии США против Ирана, отмечает РИА «Новости».

    Документ был официально зарегистрирован. Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для разрешения споров между Ираном и США, а также отказ Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Тегерана.

    Иран требует, чтобы арбитраж обязал США прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны и полностью компенсировать причиненный ущерб как прямого, так и опосредованного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США.

    Также во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана. 

    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    13 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки заявлениям Вашингтона о полном разгроме противника, иранские вооруженные силы вернули оперативный контроль над 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет The New York Times.

    Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям руководства Соединенных Штатов об уничтожении угрозы.

    Ранее американский лидер заявлял: «Ракеты Ирана разбросаны, и у страны ничего не осталось в военном смысле». Однако в Белом доме продолжают настаивать на полном разгроме иранской армии.

    Американское командование столкнулось с серьезной нехваткой боеприпасов, включая крылатые ракеты и системы перехвата. Военные были вынуждены экономить бетонобойные бомбы для возможных конфликтов в Азии, поэтому пытались лишь запечатать входы в иранские бункеры. Восполнение потраченных арсеналов займет долгие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о полном уничтожении иранских ракет.

    При этом сообщалось, что иранские военные оперативно восстанавливают поврежденные подземные бункеры. Тегеран приступил к расчистке заблокированных входов на ракетные базы.

    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает RT.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    12 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Авиавласти Израиля призвали убрать военные самолеты США из аэропорта Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, заявив, что главный гражданский аэропорт страны буквально превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний, сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

    Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

    По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

    В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

    Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

    Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

    Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.

    13 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские исследователи завершили двухлетнюю работу над отчетом, подтверждающим массовые факты сексуального насилия со стороны палестинских боевиков во время атаки на страну.

    Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

    Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

    В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

    «Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

    Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

    Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

    Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.

    12 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе, сообщил заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

    «В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», – цитирует Акбарзаде агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран ограничивал свои операции участком длиной до 30 морских миль – от острова Ормуз до острова Хенгам. По словам Акбарзаде, теперь речь идет о зоне в 200-300 морских миль, которая включает акваторию от побережья портового города Джаск на востоке до районов западнее островов Кешм и Большой Томб.

    Газета Financial Times писала, что власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе.

    В начале мая Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    12 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

    Резаи заявил, что Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до 90% в случае атаки со стороны США, передает РИА «Новости».

    По его словам, «одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение урана до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте», – написал он в соцсети.

    Ранее канал CNN сообщал, что президент США серьезно рассматривает возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке.

    Власти Ирана подчеркивают: на момент ударов США и Израиля 28 февраля, Тегеран не занимался обогащением урана, это подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

    Ядерные объекты Ирана, где размещаются мощности по обогащению урана, уже неоднократно становились целью ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN сообщил о планах Дональда Трампа возобновить военные операции против Ирана.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал продолжить обогащение урана даже в случае войны.

    Тегеран пригрозил нанести ответный удар по американским базам в Персидском заливе при нападении Вашингтона.

    13 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Лавров назвал причину агрессии против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабами, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

    «Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

    Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

    Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

    Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

    Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    12 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат

    Глава «Хезболлы» Касем заявил об отказе капитулировать перед израильской армией

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитская организация категорически отказалась складывать оружие и продолжит бескомпромиссную вооруженную борьбу для защиты территории Ливана от американо-израильской агрессии.

    Официальное обращение к сторонникам появилось в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь шейх Наим Касем подчеркнул твердую готовность защищать страну от совместной американо-израильской агрессии и категорически отверг возможность капитуляции.

    «Силы исламского сопротивления не сложат оружия, – указал политик. – Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» осуществили 24 боевые операции против израильских вооруженных сил.

    До этого шиитская организация атаковала позиции армии Израиля в 13 районах на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касим ранее призвал правительство страны отказаться от прямых переговоров с израильской стороной.

    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    12 мая 2026, 07:27 • Новости дня
    CNN сообщил о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Президент США Дональд Трамп все чаще выражал недовольство позицией Тегерана на переговорах и в последние дни стал серьезнее обсуждать возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

    По информации телеканала, отдельные помощники Трампа отмечали, что глава государства за последние недели стал более склоняться к идее военных действий. Причиной стал рост напряженности вокруг Ормузского пролива, который Иран частично заблокировал, а также внутренние разногласия среди иранского руководства, мешающие компромиссам в ядерных переговорах.

    В администрации США обсуждаются различные подходы: представители Пентагона предлагают точечные удары, чтобы усилить давление на Тегеран и вынудить его к уступкам. В то же время часть советников считает необходимым дать шанс дипломатии и продолжать переговоры.

    В понедельник Трамп провел встречу с командой по вопросам национальной безопасности в Белом доме, где рассматривались возможные сценарии дальнейших действий по отношению к Ирану. По данным источников CNN, окончательное решение не будет принято до его визита в Китай, запланированного на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США к возобновлению крупномасштабных военных операций против Ирана.

    Президент США предупредил Тегеран о возможном нанесении ударов из-за отсутствия мирного соглашения.

    Американский лидер выразил готовность к быстрому нападению на исламскую республику вопреки сомнениям своих советников.

