  Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России
    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    15 мая 2026, 01:37 • Новости дня

    Asia Times: Торпеда «Посейдон» изменит баланс сил под водой

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ядерная торпеда «Посейдон», размещенная на специализированной атомной подводной лодке «Хабаровск», полностью изменит расстановку сил в подводной обороне, сообщает издание Asia Times.

    Субмарина является элементом стратегического вооружения, впервые представленного в 2018 году.

    «Торпеда призвана обходить обычные системы противоракетной обороны и представляет угрозу для стратегической инфраструктуры и авианосных ударных групп», – подчеркивается в материале издания Asia Times. Эксперты отмечают уникальные характеристики нового российского подводного флота.

    По информации иностранных аналитиков, конструкция «Хабаровска» объединяет передовые решения подводных крейсеров проектов «Борей» и «Белгород». Лодка способна нести в боковых отсеках до шести аппаратов «Посейдон», а также оснащена стандартным торпедным вооружением, что подтверждает ее особое стратегическое значение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил переход работ над новейшим комплексом «Посейдон» в финальную стадию.

    Спущенная на воду осенью прошлого года атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем этого глубоководного аппарата.

    Подлодку «Хабаровск» специально спроектировали для оснащения перспективным ядерным оружием.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Генсек НАТО признал нехватку вооружений у США и Евросоюза
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте заявил, что ни Европейский союз, ни США не производят достаточного количества вооружений для удовлетворения своих нужд, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Черногории 12 мая.

    Рютте отметил: «Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции – ни в США, ни в Европе». По его словам, эта проблема касается обеих сторон Атлантики и требует срочного внимания.

    Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос дефицита производства вооружений будет одним из ключевых на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Североатлантическом альянсе признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил дефицит систем противовоздушной обороны на территории Европы.

    13 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО

    Политолог Межевич: Вучич может сыграть на противоречиях внутри НАТО

    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    @ mod.gov.rs

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сербии предстоит лавирование между Европой, США и Россией в рамках многовекторной политики. Только так страна будет чувствовать себя в относительной безопасности на Балканах. Также Белград может обратить в свою пользу противоречия между Вашингтоном и Брюсселем внутри НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербия и НАТО сообщили о проведении совместных учений.

    «Сербия остается близкой России страной, сербы любят русских. Но политик ранга Александр Вучича в управлении государством не может ориентироваться только на симпатии. Он обязан, а иногда и вынужден руководствоваться стратегическими соображениями безопасности. А они сегодня таковы, что без сближения с НАТО на Балканах не уцелеть», – пояснил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Спикер напомнил, что проходящие учения вряд ли можно назвать масштабными – в них участвует 600 военных. «Судя по всему, Вучич решил сам пустить НАТО на сербский порог в рамках, скажем так, партнерских проектов. В противном случае альянс мог бы прийти в Сербию без приглашения – но уже с чем-то более деструктивным и гибридным», – заметил собеседник.

    Впрочем, эксперт не верит в перспективы полноценного сотрудничества Сербии и НАТО. «Весомую часть сербской общественности составляют представители поколения, которое помнит горящий Белград и бомбардировки самолетами альянса. Поэтому идея сближения с Брюсселем точно не является привлекательной в республике», – детализировал он.

    «Вучичу предстоит не просто развитие многовекторной политики, а тонкое и умелое лавирование между Европой, США и Россией. Думаю, Белграду хватит гибкости синхронно работать по всем трем направлениям с тем, чтобы никого не обидеть и не допустить перекосов», – признался политолог.

    Кроме того, заметил спикер, у Вучича есть возможность играть на противоречиях внутри НАТО между американской и европейской сторонами. «Если глава Белого дома Дональд Трамп будет руководствоваться соображением: «Что плохо для Европы – хорошо для США», Сербия сможет почувствовать себя в относительной безопасности. Но Белграду придется держать баланс, чтобы не подпасть под слишком сильное влияние Вашингтона или Брюсселя», – указал он.

    «Москве же стоит спокойно реагировать на такую политику Белграда и развивать двустороннее партнерство, не оглядываясь на Вашингтон и Брюссель. В любом случае России нужно усиливать позиции в Европе», – резюмировал Межевич.

    Ранее минобороны Сербии сообщило о проведении совместных двухнедельных тактических учений с НАТО на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем в центральной части страны. Маневры организованы командованием сербских сухопутных войск и объединенным командованием сил альянса, базирующимся в Неаполе. В полевых учениях принимают участие около 600 военнослужащих Италии, Румынии и Турции, а также военные планировщики и наблюдатели из Британии, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.

    «В ходе учений отрабатываются тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на КПП, контроль массовых скоплений людей и городские бои», – говорится в аннотации сербской стороны.

    По заверению Белграда, «учения представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества» с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» на равных условиях и с «уважением к военному нейтралитету» Сербии.

    «Это сотрудничество служит сохранению мира и стабильности в регионе, повышению оперативного потенциала вооруженных сил и укреплению доверия и взаимопонимания. Участие в международных учениях повышает возможности командования и подразделений ВС Сербии по выполнению широкого круга задач, включая участие в миротворческих операциях», – говорится в сообщении.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отмечал: важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Балканском регионе историческое взаимодействие российского и сербского народов. По его словам, многополярный мир должен существовать не только в глобальном, но и в региональном масштабе – без ущемления других и, главное, без войн и конфликтов.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    13 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Дипломат: Встреча НАТО с кинорежиссерами может быть подготовкой новой инсценировки на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс провел серию встреч с западными кинорежиссерами и продюсерами для вероятной организации очередной масштабной провокации в зоне проведения специальной военной операции.

    Недавние переговоры представителей военного блока с деятелями киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже указывают на возможную подготовку постановки, передает ТАСС. В следующем месяце также ожидается контакт с членами Британской гильдии сценаристов.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова прокомментировала ситуацию. «Обратили внимание на информацию, согласно которой накануне представители НАТО провели три встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами», – сказала дипломат.

    По ее словам, приглашенные специалисты уже получили письма с упоминанием трех разрабатываемых проектов. Жданова предположила, что западные страны готовят масштабную постановку, аналогичную срежиссированным событиям в Буче в апреле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО провели серию закрытых встреч с западными режиссерами и сценаристами.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сравнила милитаризацию Европы с опасной игрой со спичками.

    Ранее дипломат заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    13 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    Слова премьера Дании о победе России удивили западного журналиста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании Метте Фредериксен о том, что победа России на Украине якобы станет катастрофой для Европы.

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на недавнее высказывание премьер-министра Дании Метте Фредериксен о последствиях возможной победы России на Украине, передает РИА «Новости». Глава датского кабмина заявила об этом накануне в ходе Копенгагенского саммита демократии.

    По мнению обозревателя, подобные заявления свидетельствуют о заинтересованности Североатлантического альянса в продолжении боевых действий. «НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался», – написал Боуз в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ирландский журналист Чей Боуз указал на желание Евросоюза продолжать прокси-войну против России.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила снять ограничения на удары западным оружием вглубь российской территории.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Москвы в украинском конфликте крупнейшей угрозой для альянса.

    12 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    L’antidiplomatico заявило о планах Писториуса готовить теракты против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, полагает итальянское издание L’antidiplomatico.

    Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев для обсуждения производства вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L’antidiplomatico.

    По данным Rheinische Post, визит Писториуса был неанонсированным, а главной темой переговоров стала совместная разработка и производство беспилотников с дальностью полета до 1,5 тыс. километров.

    Автор L’antidiplomatico утверждает: «По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России». Издание подчеркивает, что ни на Украине, ни в Европе не стремятся к завершению конфликта, напротив, делается всё, чтобы эскалация продолжалась.

    Также в публикации говорится, что, по мнению авторов, Писториус и представители ЕС становятся «соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус без предварительного анонса совершил поездку в украинскую столицу.

    Берлин и Киев договорились о запуске совместного производства дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

    Итальянское издание L’Antidiplomatico назвало продолжение украинского конфликта единственным шансом европейских лидеров на выживание.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    12 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Власти Ирландии назвали важным диалог ЕС и России

    В МИД Ирландии назвали важным диалог с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул значимость диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Евросоюз должен быть готов к диалогу с властями России, если это поможет завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь МИД и Минобороны Ирландии Томас Берн. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул: «Мы поддерживали то, когда отдельные лидеры связывались с президентом Владимиром Путиным в прошлом. Мы думаем, важно допускать диалог, если он приведет к завершению войны», передает ТАСС.

    Берн добавил, что вопрос о назначении специального представителя ЕС для переговоров с Москвой следует рассматривать позднее, когда для этого появятся условия. По мнению ирландского министра, на данный момент Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на санкционном давлении на Россию и поддержке Киева.

    Он отметил, что контакты с российскими властями могут быть важным элементом урегулирования, однако сейчас Брюссель должен продолжать выбранную линию давления и поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к диалогу с Европой. Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным собеседником для таких переговоров. Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    12 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик США облетел границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшой самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет над территориями Польши и Литвы на расстоянии около 50 километров от российских границ в Калининградской области.

    Воздушное судно США осуществило мониторинг ситуации вблизи российского региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет постоянно базируется на территории Румынии. Оттуда борт также регулярно вылетает для сбора разведывательной информации над акваторией Черного моря.

    Управление самолетом осуществляют гражданские специалисты американской компании Leidos. Военное ведомство выступает исключительно в роли заказчика, оплачивая услуги разведки по часовому тарифу.

    Ранее СМИ сообщали, что первый подобный самолет активно применялся в 2021 году для слежения за российскими войсками.

    Несколькими днями ранее Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    14 мая 2026, 01:11 • Новости дня
    Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия планирует организовать военные переговоры с Россией, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

    По словам Хаарстада, Вооруженные силы Норвегии намерены провести встречи с российскими представителями для обеспечения безопасности на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    «У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», – рассказал представитель норвежской армии.

    Ранее, 15 марта, Осло присоединился к совместному заявлению ряда стран, приветствующему усиление активности НАТО в Арктике, включая проведение военных учений.

    Замглавы МИД России Александр Грушко выступил за возобновление полноценной работы Арктического совета.

    Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен призвал открыть прямую линию связи с российскими военными для предотвращения случайных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал рост военной активности НАТО в Арктике ударом по безопасности региона.

    13 мая 2026, 13:52 • Новости дня
    Эстония закрыла небо у границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационные власти Эстонии закрыли для полетов участок воздушного пространства в районе границы с Россией, а также участок в районе побережья Финского залива «из-за активности беспилотных летательных аппаратов», сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Авиационные власти Эстонии закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы и Финского залива из-за активности беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на источник в европейских авиадиспетчерских службах.

    «В ближайшие двое суток для полетов ограничена зона в районе побережья Финского залива недалеко от Таллина из-за активности беспилотных летательных аппаратов», – заявил собеседник агентства.

    Уточняется, что запрет действует 13 и 14 мая с 9.00 до 1.00 по московскому времени. Ограничения введены на высотах до 500 метров над землей. Рядом с этой зоной находится военный аэродром Эмари.

    На участке возле границы с Россией полеты ограничены на высоте до одного километра. Данная мера также действует 13 и 14 мая с 10.00 до 1.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии.

    Вооруженные силы страны выставили боевые машины у западной части Чудского озера.

    Министр обороны республики Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих дронов вблизи эстонской территории.

    14 мая 2026, 14:28 • Новости дня
    Истребитель Mirage пролетел вдоль границ России и Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многоцелевой истребитель Mirage 2000D ВВС Франции совершил длительный полет вдоль западных границ России, Белоруссии и Украины, стартовав с аэродрома Эмари в Эстонии.

    Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D совершил сегодня пролет вдоль границ России, Белоруссии и Украины, передает РИА «Новости».

    По данным авиационных трекеров, самолет взлетел с военного аэродрома Эмари в Эстонии около 11.10 по московскому времени. Он сначала направился к российской границе, пролетел над Псковско-Чудским озером и затем перелетел территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

    Во время полета над Польшей истребитель максимально приблизился к границам Белоруссии и Украины. Сейчас французский Mirage находится вблизи границы Калининградской области России.

    Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных рубежей. Представители властей России отмечают, что альянс называет это «сдерживанием российской агрессии», но Москва воспринимает подобные действия как угрозу. В последние годы именно наращивание военного присутствия альянса вызывает особую обеспокоенность у российских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 проследовал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил облет Калининградской области.

    Воздушные силы Украины впервые применили французские истребители Mirage для отражения атаки.

    14 мая 2026, 05:29 • Новости дня
    Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Американский госсекретарь Марко Рубио усомнился в целесообразности НАТО, резко оценив позицию Румынии, Болгарии и особенно Испании по военным операциям.

    Американское руководство открыто выражает недовольство действиями партнеров по блоку, передает РИА «Новости».

    «Есть страны, такие как Румыния и Болгария, другие, например Испания, выступили просто ужасно. Поэтому, считаю, что возникают вполне законные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса?», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

    Обострение отношений произошло на фоне ближневосточного конфликта. В конце февраля американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, жертвами которых стали более 3 тыс. человек.

    Переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Вашингтон начал блокаду иранских портов. При этом власти Испании отказались поддерживать кампанию без правовых оснований и закрыли для американских операций против Ирана военные базы «Рота» и «Морон».

    На фоне разногласий Вашингтон планирует сократить военное присутствие в Европе. Второго мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы вывести из Германии 5 тыс. солдат в течение шести–двенадцати месяцев. Ранее президент США допускал вывод контингента также из Италии и Испании.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости пересмотреть роль НАТО для Америки на фоне отказа европейских союзников предоставлять базы и поддержку.

    В Пентагоне обсуждают возможность приостановки участия Испании в НАТО и её исключения из механизмов принятия решений за отказ поддержать войну США против Ирана.

    Президент США  заявил о намерении вывести из Германии намного больше пяти тысяч американских военных и этим усилил разговоры о кризисе в альянсе.

