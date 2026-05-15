АТОР предупредила россиян о новых проблемах с шенгенскими визами

АТОР предупредила россиян о трудностях с получением шенгена из-за системы EES

Tекст: Вера Басилая

Россиянам предрекли трудности с оформлением шенгена из-за запуска цифровой системы Entry Exit System (EES), сообщает АТОР. Новый механизм въезда в страны Евросоюза предполагает сбор биометрических данных иностранцев без проставления традиционных штампов в загранпаспорт.

Отсутствие физических отметок о пересечении границы может стать препятствием при оформлении новых документов.

«Без штампов в паспорте поездка может выглядеть для консульства «неиспользованной» или неподтвержденной. А значит, при следующей подаче на визу туристу придется отдельно доказывать, что он действительно был в стране назначения и корректно использовал предыдущую визу», – подчеркнули эксперты ассоциации.

Специалисты настоятельно рекомендуют путешественникам сохранять все посадочные талоны и транспортные билеты. Также для подтверждения пребывания в европейских государствах потребуются брони гостиниц, договоры аренды жилья, чеки и банковские выписки, которые придется прикладывать к визовому заявлению.

В ноябре прошлого года Минэкономразвития допустило полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

До этого МИД России сообщил об обязательном сборе биометрии на границах ряда стран Шенгенской зоны.