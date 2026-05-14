«Единая Россия» и застройщики обсудили снижение стоимости жилья

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов провел встречу с крупными инвестиционно-строительными компаниями по приглашению Клуба инвесторов Москвы. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития механизма комплексного развития территорий и снижения стоимости жилья.

«Диалог с профессиональным сообществом выстроен, и его нужно продолжать. Будем дальше вместе с регионами, профильными ведомствами, застройщиками и инвесторами искать решения, которые помогают строить быстрее, качественнее и с понятным результатом для людей», – заявил Пахомов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сама стройка составляет лишь половину итоговой стоимости квадратного метра.

По словам депутата, значительную часть цены формируют стоимость земли, подключение к сетям, создание социальной инфраструктуры и высокая стоимость кредитов. Именно в этих сопутствующих расходах кроется резерв для заметного снижения стоимости жилья. Пахомов подчеркнул, что власти готовы рассматривать инициативы бизнеса, если они принесут реальную пользу жителям страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о сокращении количества необходимых для стройки документов.

