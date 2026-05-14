    14 мая 2026, 19:42 • Новости дня

    Ковальчук официально представлен в качестве врио главы Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брянске прошла торжественная церемония представления временного руководителя региона Егора Ковальчука местному правительству.

    Заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Еремин официально представил Егора Ковальчука в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, передает ТАСС. Церемония прошла в здании регионального правительства.

    «Егор Викторович работал в нескольких регионах Российской Федерации. Умеет работать в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что весь свой накопленный жизненный и профессиональный опыт Егор Викторович направит на благо жителей Брянской области», – отметил Еремин.

    Сам Ковальчук в ходе церемонии обратился к управленческой команде, включая правительство, законодательное собрание и федеральные структуры. Он призвал коллег трудиться честно и открыто. На представлении присутствовали бывший глава региона Александр Богомаз, а также депутаты Госдумы и сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Сам Ковальчук назвал свое назначение руководителем региона большой честью и анонсировал свое официальное представление в четверг.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    Политолог Данилин: Шуваев и Ковальчук смогут укрепить приграничье

    @ kobzevii, Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    14 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Диалог между Москвой и Тбилиси демонстрирует позитивную динамику, что создает предпосылки для обсуждения восстановления официальных дипломатических связей двух государств, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил о возможности возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, передает ТАСС.

    «Насчет установления официальных дипломатических отношений – мысли такие наверняка появляются, но есть целый ряд факторов, которые надо еще обсуждать», – подчеркнул парламентарий. Сенатор также подтвердил наличие положительной динамики в двусторонних контактах.

    Политик обратил внимание на то, что де-факто дипломатические представительства уже функционируют. Российские и грузинские дипломаты работают в столицах обеих стран под эгидой Швейцарии, перемещаясь на автомобилях со швейцарскими номерами.

    Карасин добавил, что в настоящее время успешно решаются различные бытовые и хозяйственные вопросы. Кроме того, активно развивается двусторонний туризм, причем как со стороны россиян, так и со стороны грузинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к нормализации двусторонних отношений.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    13 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал свое назначение большой честью.

    Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях, передает РИА «Новости».

    «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Командир СБУ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд в заочном режиме рассмотрел дело начальника штаба украинского механизированного батальона СБУ Александра Борща и назначил ему пожизненное лишение свободы.

    По данным суда, по приказу полковника в 2023 году была совершена атака на Белгородскую область, передает ТАСС.

    «Военный суд рассмотрел в заочном режиме в отсутствие подсудимого уголовное дело в отношении начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 43-летнего полковника Александра Борща. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека). Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима», – сообщила пресс-секретарь суда.

    Кроме того, военный суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, а также иски о выплате компенсации морального вреда. Общая сумма взысканий превысила 2,7 млн рублей.

    В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области.

    Ранее суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в России «Азова» к 20 годам колонии.

    13 мая 2026, 23:06 • Новости дня
    Захарова посоветовала Зеленскому «привлечь гадалку» против ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского на регулярные атаки, иронично предложив ему воспользоваться услугами экстрасенсов.

    Украинский лидер ранее выразил недовольство регулярными атаками на критическую инфраструктуру страны, передает РИА «Новости». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала политику обратиться к мистическим силам.

    «Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», – написала дипломат. Она сыронизировала, что для наведения порчи можно привлечь освободившуюся гадалку бывшего руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

    Накануне местные журналисты выяснили, что Ермак консультировался с экстрасенсом при назначении чиновников на государственные посты

    Ранее украинские прокуроры обнародовали детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о попытках Ермака навести порчу на своих конкурентов.

    До этого Мария Захарова с иронией отреагировала на указ Владимира Зеленского о проведении торжеств в Москве.

    14 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-еврокомиссар оценила шансы Каллас стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности Каи Каллас представлять Европу на переговорах с Москвой.

    По ее мнению, дипломат не обладает необходимым статусом для столь сложной задачи. «Я не видела Каю Каллас за столом переговоров, но думаю, что она – не тот уровень. Если бы она уже была авторитетом для всех, то мы бы не искали кандидата», – заявила Симсон эстонской телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Финский политик Армандо Мема оценил шансы дипломата на получение этой роли как нулевые.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход подобных инициатив за рамки полномочий политика.

    14 мая 2026, 01:11 • Новости дня
    Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия планирует организовать военные переговоры с Россией, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

    По словам Хаарстада, Вооруженные силы Норвегии намерены провести встречи с российскими представителями для обеспечения безопасности на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    «У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», – рассказал представитель норвежской армии.

    Ранее, 15 марта, Осло присоединился к совместному заявлению ряда стран, приветствующему усиление активности НАТО в Арктике, включая проведение военных учений.

    Замглавы МИД России Александр Грушко выступил за возобновление полноценной работы Арктического совета.

    Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен призвал открыть прямую линию связи с российскими военными для предотвращения случайных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал рост военной активности НАТО в Арктике ударом по безопасности региона.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    14 мая 2026, 04:36 • Новости дня
    В Германии осудили отказ ЕС от посредничества Шредера в переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст выразил недовольство нежеланием европейских дипломатов рассматривать кандидатуру бывшего канцлера ФРГ в качестве переговорщика с Москвой.

    Член немецкого парламента решительно осудил позицию европейских чиновников, передает РИА «Новости». Недовольство политика вызвало заявление главы евродипломатии Каи Каллас от 11 мая о готовности лично стать переговорщиком от Евросоюза вместо Герхарда Шредера.

    «Хорошо только, что ЕС и канцлер не влияют на решение конфликта», – написал политик в соцсети X. По его словам, подобные переговоры вызывают лишь испанский стыд.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Правительство Германии отклонило эту инициативу российского лидера.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность лично вести переговоры с Москвой.

    14 мая 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт рассказал об ущербе для Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разрыв торгово-экономических отношений с объединением обернется для закавказской республики колоссальными убытками, достигающими 15% ее валового внутреннего продукта, считают финансовые аналитики.

    Возможный выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обойдется Еревану в пять миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на аналитика Финансового университета Игоря Юшкова пишут «Вести». Подобная сумма эквивалентна 15% ВВП республики.

    Главный удар придется по энергетическому сектору, считает экономист. Сейчас страна закупает российский газ по льготным тарифам. Отказ от интеграции приведет к росту цен до европейского уровня, что увеличит ежегодные расходы на 800 млн долларов, отметил Юшков.

    Серьезно пострадают производители коньяка, табака и сельскохозяйственной продукции. Введение таможенных пошлин обойдется армянскому бизнесу еще в 100 млн долларов. Кроме того, республика лишится доходов от реэкспорта товаров в Россию.

    Отдельной проблемой станут новые правила для трудовых мигрантов. Необходимость оплачивать патенты для работы увеличит их затраты на 200 млн долларов ежегодно.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

