Французский суд отказался освободить из тюрьмы основательницу SOS Donbass

Суд во Франции оставил под стражей основательницу SOS Donbass Анну Новикову

Tекст: Тимур Шайдуллин

Французская юстиция не согласилась смягчить меру пресечения Анне Новиковой. «К сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», – сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Решение об отказе выпустить общественницу под судебный надзор судья вынес 13 мая. По данным дипломатов, адвокат защиты намерен обжаловать данный вердикт.

Российское посольство ранее предоставило суду официальные гарантии размещения Новиковой. Для отбывания домашнего ареста ей предложили ведомственную квартиру недалеко от французской столицы.

Накануне заседания сотрудник консульского отдела посольства РФ посетил главу ассоциации в тюрьме Флери-Мерожи. Во время встречи арестованная не высказала никаких жалоб на условия содержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы задержали в Париже Анну Новикову по подозрению в шпионаже 26 ноября 2025 года. В январе 2026 года французские власти арестовали мужа и подругу россиянки.

Прокуратура Франции заявила о возможном осуждении основательницы организации на 15 лет лишения свободы за разведывательную деятельность. Лишь в апреле посольство России смогло добиться встречи с задержанной.