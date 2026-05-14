  • Новость часаПушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    14 мая 2026, 19:48 • Новости дня

    СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Съемочная группа телеканала «РЕН ТВ» пострадала при нападении в частном медицинском кабинете Зеленограда, СК России возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

    Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве, сообщает СК РФ. Фигуранту инкриминировали ч. 3 ст. 144 УК РФ после конфликта со съемочной группой телеканала «РЕН ТВ».

    По данным следствия, оператор и журналистка находились на редакционном задании, когда мужчина, осознавая их профессиональный статус, нанес обоим удары и повредил оборудование. Сейчас ведется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи.

    Как уточнил телеканал РЕН ТВ, нападение произошло в частном медицинском кабинете, куда журналисты приехали к косметологу, неправильно сделавшей клиентке инъекцию, после которой женщина ослепла на один глаз. Вместо разговора с прессой их встретил агрессивно настроенный мужчина, который заявил: «Вы для меня – никто», разбил технику, отобрал телефоны и с силой бросил сотрудников съемочной группы на пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ Алексея Полторанина, он получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности.

    До этого в столице Чили злоумышленник напал на сотрудников телеканала «РЕН ТВ», в результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. А в апреле прошлого года на съемочную группу РЕН ТВ также напали в здании частной медклиники, но уже на Минской улице в Москве.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus

    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    Комментарии (12)
    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 00:25 • Новости дня
    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м

    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные спасатели получили сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Вернисажная, где расположено металлокаркасное строение, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

    «На Вернисажной улице произошло загорание в металлокаркасном строении на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.

    Позднее там уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м.

    «Спасено пять человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра», – передает РИА «Новости».

    При этом источник ТАСС сообщил, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К месту пожара прибывают дополнительные силы.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    Комментарии (4)
    13 мая 2026, 02:12 • Новости дня
    Пожар на востоке Москвы охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Пожар в столичном Измайлово достиг 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Tекст: Катерина Туманова

    Площадь пожара в металлокаркасном строении на улице Вернисажной увеличилась до 3 тыс. кв. м, из-за сложности конструкции, огонь распространяется быстро, приводя, в том числе, к обрушениям, сообщили в пресс-службы столичного управления МЧС России.

    «Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет», – приводит данные РИА «Новости».

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м.

    В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.


    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 05:38 • Новости дня
    Система эвакуации сработала на матче «Динамо» с «Краснодаром» в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сигнал тревоги прозвучал на территории стадиона «ВТБ Арена» через 50 минут после окончания игры предпоследнего тура Российской премьер-лиги, где играли столичное «Динамо» и «Краснодар».

    Инцидент произошел на столичной арене вскоре после завершения футбольного противостояния, передает РИА «Новости».

    Система оповещения об эвакуации сработала на территории стадиона почти через час после финального свистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.

    Петербургский «Зенит» после победы над «Сочи» возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали потепление в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник в столичном регионе ожидается теплая и облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

    Днем температура воздуха в российской столице поднимется до 18–20 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр.

    В ночь на среду в Москве возможно похолодание до 13 градусов. В Подмосковье днем во вторник воздух прогреется от 16 до 21 градуса, а в ночные часы температура также может опуститься до 13 градусов.

    Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход «черемуховых холодов» в столичный регион.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Прокуратура Москвы начала проверку сообщения о загрязнении реки Очаковки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Очаковки.

    «К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГУП «Мосводосток», отобраны пробы воды», – сообщила столичная прокуратура, передает ТАСС.

    Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    В сентябре в Астрахани обнаружили масштабный разлив нефтепродуктов на реке.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов аппарата работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    Напомним, за ночь над Россией уничтожили 286 украинских беспилотников самолетного типа.

    Над Ростовской областью нейтрализовали 20 дронов.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Крупный пожар в столичном Измайлово ликвидирован

    Крупный пожар на востоке Москвы ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

    «Пожар локализован. Пожар ликвидирован», – указано в Max-канале ведомства.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное  строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м, пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

    В некоторых СМИ сообщалось, что возгорание произошло вблизи Измайловского кремля и стадиона.

    Позже площадь пожара охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась. Силами десятков огнеборцев и техники огонь удалось локализовать на указанной площади.


    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево начал временно обслуживать рейсы только на вылет

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево введен режим приема и выпуска рейсов по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы только на вылет, прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области», – написал он.

    Напомним, ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 12 мая, силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами в течение дня. В России создали удешевляющие перехват дронов нейросети.


    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Движение в метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    График следования составов на юго-западном участке красной ветки столичной подземки вернулся к штатным показателям после инцидента с пассажиром.

    Работу Сокольнической линии метрополитена оперативно нормализовали днем 14 мая, передает «Москва 24» со ссылкой на департамент транспорта города.

    Время ожидания составов вынужденно увеличивалось из-за падения человека на пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В конце апреля движение поездов на Сокольнической линии останавливали из-за аналогичного инцидента с пассажиром.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве стартовали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный тетрапептид, предназначенный для блокирования патогенных белков на ранних стадиях деменции, успешно перешел в первую фазу тестирования, сообщили в московском РНИМУ имени Пирогова.

    Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

    «Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

    По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

    Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

    Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Пашинян: Армения не хочет попасть под вторичные санкции из-за России
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием