  Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    14 мая 2026, 18:52 • Новости дня

    Глава Минздрава Британии подал в отставку из-за недоверия к Стармеру

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель британского министерства здравоохранения Уэз Стритинг официально оставил должность, публично заявив о полном разочаровании в политическом курсе действующего главы правительства Кира Стармера.

    Глава Минздрава Британии Уэз Стритинг ушел в отставку из-за недоверия к премьеру Киру Стармеру. О своем решении британский чиновник сообщил в официальном письме, передает ТАСС. Документ был направлен на имя лидера правящей Лейбористской партии.

    «Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе», – подчеркнул Стритинг.

    В послании политик выразил уверенность, что нынешний премьер не поведет лейбористов на следующие всеобщие выборы. При этом сам Стармер последовательно отрицает подобные перспективы.

    Местные аналитики отмечают, что уход с должности открывает новые возможности для 43-летнего экс-министра. Эксперты считают его наиболее сильным кандидатом, способным бросить вызов лидерству действующего главы кабинета.

    Ранее во вторник замглавы МВД Британии Джесс Филлипс также покинула пост в знак протеста и несогласия с премьер-министром Киром Стармером. Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев из-за провала на местных выборах.

    Ранее в четверг сообщалось, что больше половины жителей Британии обвиняют главу правительства в невыполнении обещаний.

    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    12 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Tекст: Мария Иванова

    После сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах глава правительства Великобритании Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий, отмечает Bloomberg.

    Главный секретарь премьер-министра Британии Даррен Джонс намекнул, что Кир Стармер может в ближайшее время огласить сроки своей отставки, сообщает Bloomberg.

    Десятки членов парламента от Лейбористской партии, включая союзников в кабинете министров, присоединились к призывам о его уходе.

    «Он слушает коллег, и он разговаривает с коллегами. Я не могу сказать, какое решение он может принять или не принять. Я не собираюсь забегать вперед решения премьер-министра», – заявил Джонс.

    Давление на Стармера усилилось после недавних местных выборов, на которых лейбористы потеряли контроль над валлийским парламентом и лишились почти трех из пяти мест в английских советах. В понедельник премьер обещал доказать неправоту скептиков и остаться на своем посту.

    Кризис лидерства обострился после решения назначить Питера Мандельсона послом в США в конце 2024 года. Позднее американское министерство юстиции обнародовало документы, раскрывающие связи Мандельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорую отставку британского премьер-министра.

    Политические позиции Кира Стармера серьезно пошатнулись из-за скандального назначения Питера Мандельсона послом в Вашингтоне.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    13 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Британии Кир Стармер пытается сохранить пост после провала правящей партии на местных выборах, спровоцировавшего отставку нескольких членов кабинета министров.

    Политик столкнулся с серьезным сопротивлением внутри Лейбористской партии, передает The New York Times.

    Более 80 депутатов призвали лидера уйти в отставку после потери значительного числа мандатов в Англии, Шотландии и Уэльсе.

    На экстренном заседании кабинета министров глава правительства бросил вызов своим критикам. «Страна ожидает, что мы продолжим управлять», – заявил Стармер в ответ на требования покинуть должность. Тем не менее сразу четыре младших министра публично сложили полномочия, выразив недоверие его курсу.

    Ситуация усугубляется турбулентностью на финансовых рынках. Стоимость государственных заимствований подскочила до уровней кризиса 2008 года из-за опасений инвесторов. Аналитики предупреждают, что потенциальная смена руководства может привести к росту расходов и увеличению долговой нагрузки Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий.

    Представители Лейбористской партии начали подготовку к отстранению действующего главы правительства на фоне рекордного падения рейтингов.

    Завершившиеся муниципальные выборы спровоцировали масштабный внутрипартийный бунт.

    12 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии

    Анализ геномов древних британцев выявил преобладание англосаксонского наследия

    Tекст: Мария Иванова

    Изучение останков тысячи человек показало, что многовековое владычество Рима обеспечило британцам лишь 20-процентный приток новых генов, изменив исключительно образ жизни островитян.

    Специалисты проанализировали геномы 1039 человек, живших в Британии в период с 2550 года до нашей эры до 1150 года нашей эры, пишет New Scientist.

    Выяснилось, что большинство жителей эпохи римского владычества сохранили стопроцентное происхождение от населения железного века. Лишь 20% имели обнаруживаемую родословную из-за пределов острова.

    «Римское завоевание оказалось гораздо менее значимым в генетическом плане, чем мы, возможно, привыкли считать исторически», – заявила Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета.

    Ученые пришли к выводу, что римляне осуществили захват образа жизни, превратив Британию в серию эксплуатируемых рынков силами небольшой группы людей.

    При этом германские племена англов, саксов и ютов оставили огромный след. К шестому веку более 70% жителей южной части англосаксонской Британии имели происхождение, связанное с этими группами. В то же время генетическое влияние викингов оказалось крайне ограниченным.

    Всего 4% населения Англии в период с 8-го по 11-й века сохранили родословную из Скандинавии железного века. Исследователи отмечают, что на первом этапе викинги увозили рабов с острова, а во время последующих вторжений смешивались с местными жителями, имеющими схожее происхождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики раскрыли источник заселения Британии в бронзовом веке.

    Ученые впервые подтвердили реальные схватки людей со львами в римской Британии.

    Археологи нашли хорошо сохранившийся меч 6 века на саксонском кладбище в Кенте.

    12 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем
    Tекст: Катерина Туманова

    Принцесса Уэльская Кейт во время приема в саду Букингемского дворца рассказала о своем увлечении паделем, назвав этот вид спорта идеальным занятием для семейного отдыха, поскольку он представляет собой смесь большого тенниса, сквоша и настольного тенниса.

    В беседе с представителями Ассоциации большого тенниса 44-летняя принцесса выразила любовь к этой игре.

    «Вы увлеклись паделем? О, я люблю падель, это такая хорошая игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис», – приводит ее слова GB News.

    В разговоре с другой участницей мероприятия принцесса подчеркнула инклюзивный характер этого вида спорта.

    «Это очень общительная игра, в которую могут играть все поколения – я играю со своими родителями», – уточнила она.

    Интересы будущей королевы в спорте весьма разнообразны: от участия в тренировках по регби до соревнований на велотренажерах против принца Уильяма.

    Несмотря на то, что падель был изобретен в 1960-х годах, его популярность значительно возросла, и Ассоциация лаун-тенниса теперь называет его «самым быстроразвивающимся видом спорта в мире».

    Организация характеризует эту игру как «инновационную форму тенниса», которая привлекает людей всех поколений, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Привлекательность этого вида спорта отчасти заключается в низком пороге вхождения: игроки любого возраста и уровня подготовки могут быстро взять в руки ракетку и начать заниматься.

    Одобрение этого вида спорта принцессой Кэтрин как «отличного средства для выравнивания возможностей» для тех, кто не играет в теннис, отражает широкую тенденцию привлечения в этот вид спорта новичков, которым традиционный теннис может показаться сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Уэльский с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана. Меланья Трамп во время официального визита главы Белого дома США в Британию продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Карл III в тронной речи сделал политизированные заявления об Украине и НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая в палате лордов с тронной речью, король Британии Карл III сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО.

    Монарх подчеркнул, что политика Лондона будет строиться на оценке национальных интересов и опоре на союзников по альянсу, передает РИА «Новости».

    Карл III заявил, что «в этом нестабильном мире» британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на «трезвой» оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины. Он добавил, что кабинет министров будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону.

    В конце апреля Карл III, выступая перед Конгрессом США, уже призывал к единству НАТО в контексте защиты Украины и ссылался на пятую статью устава альянса. Тогда эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор заявила, что король нарушил должностной протокол, поскольку не должен делать политизированные заявления.

    Тронная речь традиционно используется монархом для озвучивания программы законодательных мер правительства на предстоящую парламентскую сессию, ее трансляция ведется на сайте парламента.

    Напомним, Британия решила поставить Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году.

    В 2025 году Британия поставила Украине 85 тыс. ударных дронов за шесть месяцев.

    12 мая 2026, 00:03 • Новости дня
    Британская поп-певица Дуа Липа потребовала от Samsung в суде 15 млн долларов
    Tекст: Катерина Туманова

    Британская поп-звезда Дуа Липа подала в пятницу иск против гиганта электроники, утверждая, что Samsung использовала фотографию ее лица для продажи телевизоров, не получив разрешения и не предложив ей никакой оплаты, а в соцсетях множество поклонников жалуются, что бросились покупать телевизоры, думая, что их одобрила любимая певица.

    «Лицо мисс Липа было широко использовано в массовой маркетинговой кампании по продаже потребительского товара без ее ведома, без учета ее мнения, и без ее права голоса по данному вопросу, контроля или какого-либо вклада. Мисс Липа не допускала и не допустила бы такого использования», – приводит The Independent выдержку из искового заявления.

    Согласно жалобе певицы, Samsung якобы начала размещать изображение Липы на маркетинговых материалах и картонных коробках со своими телевизорами по всему миру в начале 2025 года.

    Липа владеет авторскими правами на фотографию, которая была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Когда Липа узнала о рекламе, она попросила Samsung прекратить использование картинки, но в иске утверждается, что компания была «пренебрежительной и черствой», отклонив ее просьбу.

    В иске указано, что Samsung неплохо заработала на использовании фотографии Липы и, судя по всему, получила ее одобрение, чего на самом деле не было. В заявке содержатся комментарии поклонников Липы в соцсети X, которые предполагают, что некоторые клиенты были вдохновлены на покупку телевизоров Samsung, потому что думали, что любимая певица одобрила этот продукт.

    В иске Липа обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, права на публичность и ложном одобрении артиста. Звезда требует возмещения ущерба в размере не менее 15 млн долларов, а также прибыль, которую Samsung получила из-за предполагаемого использования ее изображения.

    Команда певицы утверждает, что Samsung нарушила калифорнийский закон о праве на публичность, федеральный закон Ланхэма и требования к товарным знакам, которые защищают знаменитостей от несанкционированного использования их личных данных в коммерческих целях.

    The Independent напомнила, что это не первый случай, когда Дуа Липе приходится защищать свой имидж в суде. В 2025 году Липа выиграла судебный процесс против двух авторов песен, которые утверждали, что она скопировала мелодию своего хита «Levitating» из написанных ими диско-треков.

    Авторы песен Л. Рассел Браун и Сэнди Линзер подали в суд на Липу в 2022 году, обвинив ее в копировании их трека 1979 года «Wiggle and Giggle All Night» и их песни 1980 года «Don Diablo». Однако судья пришел к выводу, что схожим элементам песен «не хватает оригинальности», чтобы быть защищенными законом об авторском праве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Кэти Перри выиграла суд против тезки-певицы по делу об авторских правах. Суд взыскал 17 млн рублей за исполнение Суханкиной песен группы «Мираж». Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла.

    12 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Замглавы МВД Британии покинула пост в знак протеста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джесс Филлипс объявила о своем уходе с должности заместителя министра внутренних дел Британии после провальных выборов местных органов власти в знак несогласия с премьер-министром Киром Стармером.

    Джесс Филлипс покинула пост заместителя министра внутренних дел Британии в знак протеста против политики премьер-министра Кира Стармера, передает ТАСС. В письме, адресованном Стармеру, Филлипс заявила: «Я хочу, чтобы лейбористское правительство работало. Как и всегда я буду стремиться, чтобы оно было успешным и популярным. Однако я не вижу тех изменений, которые, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве».

    Ранее 12 мая также ушла в отставку Миатта Фанбулле, занимавшая пост заместителя министра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти. Обе чиновницы выразили несогласие с курсом Стармера, усилив кризис в лейбористском кабинете.

    Политический кризис в Британии обострился после провальных для Лейбористской партии местных выборов, состоявшихся 7 мая. По итогам голосования партия утратила контроль над парламентом Уэльса и лишилась 1,4 тыс. мест в различных законодательных органах Англии.

    Стармер признал ответственность за неудачу, однако отказался покидать посты лидера партии и премьер-министра. За последние сутки более 80 депутатов Палаты общин от лейбористов публично призвали его к отставке, опасаясь дальнейшего падения рейтинга партии накануне всеобщих выборов, которые должны пройти не позднее августа 2029 года.

    Несколько помощников министров также подали в отставку 11 мая. Однако после заседания правительства утром 12 мая глава Минтруда и пенсий Пэт Макфэдден сообщил, что отставка Стармера не обсуждалась. Фракция лейбористов в Палате общин насчитывает 403 из 650 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лейбористы потерпели сокрушительное поражение на местных выборах в Британии.

    Ранее скорую отставку премьер-министра Кира Стармера прогнозировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    До этого сообщалось, что падение рейтингов до полувекового антирекорда заставило правящую партию обсуждать беспрецедентную за 126 лет возможность отстранения действующего главы правительства.

    13 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» пережила кому и остановку сердца

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер попала в реанимацию после того, как у нее произошла остановка сердца и врачи ввели ее в искусственную кому.

    Как сообщило уважаемое издание Correio da Manha, у 74-летней исполнительницы хита «Total Eclipse of the Heart» в пятницу, 8 мая, остановилось сердце. С тех пор Тайлер остается в отделении интенсивной терапии больницы в Алгарве, Португалия, пишет портал PageSix.

    Также она борется с инфекцией, которую врачи пытаются контролировать с помощью высоких доз антибиотиков.

    Знакомый певицы рассказал, что врачи настроены позитивно после того, как Тайлер перенесла экстренную операцию по удалению аппендицита после его разорвался. Искусственная кома потребовалась, чтобы «способствовать выздоровлению» певицы.

    Correio da Manha сообщало, что Бонни Тайлер почувствовала себя плохо во время концерта в Лондоне и обратилась к врачу, но никаких симптомов обнаружено не было. Она отправилась в Алгарве, где у нее есть дом более 30 лет, где и почувствовала в животе сильную боль.

    Позже Тайлер перевели в больницу в Фару, где ей сделали операцию.

    По состоянию на утро 12 мая Бонни Тайлер остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в Фару, однако врачи уверены в ее полном выздоровлении, сообщил менеджмент певицы на ее сайте.

    Семья Тайлер очень разочарована многочисленными ложными слухами в СМИ, в частности, никакого близкого друга Либерто Меалха у Бонни нет и она с ним не поддерживает связь.

    «Как только появятся новые новости о состоянии Бонни, мы опубликуем еще одно заявление, но просим СМИ прекратить спекуляции и публикацию диких слухов, которые лишь расстраивают ее семью, друзей и многочисленных поклонников», – призвала семья певицы.

    Известная мощным вокалом с хрипотцой Бонни Тайлер должна была начать «Юбилейный тур» 22 мая на Мальте. Летом она планирует выступить в Германии, Чехии, Венгрии, Турции, Австрии, Шотландии и Англии.

    С момента выхода её дебютного сингла «My! My! Honeycomb» прошло полвека. В 1977 году Тайлер была номинирована на премию Brit Awards после выхода песен «Lost in France» и «More Than a Lover». Но именно альбом 1983 года «Faster Than the Speed of Night» помог ей достичь вершин мировой славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пол Маккартни рассказал об открытии музея The Beatles на месте последнего концерта.

    13 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Константинов предложил британским чиновникам помощь психиатров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватными новые санкции Британии, введенные Британией против крымских медицинских и детских учреждений.

    «В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем», – сказал Константинов, передает РИА «Новости».

    Британия включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу №5. Кроме того, под санкции попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским властям вызвать санитаров из-за ограничений против крымской больницы.

    Посольство России в Лондоне заявило, что новые рестрикции против российских молодежных организаций основаны на наглой лжи.

    14 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Шотландские националисты предложили вынести вотум недоверия Стармеру

    Tекст: Вера Басилая

    Шотландская национальная партия (ШНП) предложила выразить вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в Палате общин (нижней палате) британского парламента на следующей неделе, сообщил руководитель фракции ШНП в Палате общин Дэйв Дуган.

    Представители оппозиции намерены добиться отстранения главы правительства на следующей неделе, передает ТАСС. Руководитель объединения Дэйв Дуган подчеркнул абсолютную неспособность правящей партии управлять государством под руководством нынешнего лидера.

    «Жители Соединенного Королевства могут видеть, что премьер-министру конец. Поэтому партия решила использовать парламентский процесс, чтобы довести дело до конца», – заявил политик. Он также охарактеризовал Кира Стармера как фантомного премьера.

    Масштабный раскол наметился после голосования седьмого мая, когда правящая партия потеряла более одной тыс. мандатов в местных советах. Около 90 депутатов-лейбористов потребовали от лидера добровольно уйти в отставку, опасаясь дальнейшего падения рейтингов.

    Сам премьер провел экстренную встречу с министрами, призвав соратников не ввергать кабинет в хаос, передает РИА «Новости».

    Журналисты телеканала Sky News отмечают, что несколько членов правительства уже готовы начать борьбу за кресло главы кабинета министров.

    Британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий.

    Представители Лейбористской партии начали подготовку к отстранению действующего главы правительства на фоне рекордного падения рейтингов.

    Завершившиеся муниципальные выборы спровоцировали масштабный внутрипартийный бунт.

    12 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Пол Маккартни рассказал об открытии музея The Beatles на месте последнего концерта
    Tекст: Катерина Туманова

    Группа The Beatles превратит здание, где они дали свой последний концерт, в выставочное пространство, в котором поклонники на семи этажах смогут увидеть памятные вещи и ранее не представлявшиеся публике архивные материалы.

    Особняк на Сэвил-Роу, 3, внесенный в список памятников архитектуры, служил штаб-квартирой The Beatles с 1968 по 1972 год, а в подвале они записали свой последний альбом «Let It Be».

    Сэр Пол Маккартни заявил Би-би-си, что хотел бы, чтобы у поклонников The Beatles в Лондоне появилось официальное место, посвященное группе.

    «Туристы приезжают в Англию и могут посетить Эбби-роуд, но не могут попасть внутрь, что создает пробки и очень раздражает водителей. Поэтому я подумал, что это отличная идея», – сказал он.

    Официальное название заведения «The Beatles at 3 Savile Row», его запуск запланирован на 2027 год.

    В здании будет воссоздана подвальная студия, где был записан альбом «Let It Be», а также появится возможность заново пережить ощущения от культового концерта The Beatles на крыше в том месте, где он состоялся.

    Другие подробности пока не разглашаются, но сэр Пол дал представление о том, как будет функционировать это заведение.

    «Ну, вы заходите на первый этаж, и там есть памятные вещи и тому подобное. Затем вы поднимаетесь по лестнице и видите различные события, которые происходили то тут, то там, пока не доберетесь до вершины, когда выходите на крышу и притворяетесь участником группы Beatles», – рассказал музыкант.

    В здании также разместится магазин, где будут продаваться лицензированные товары, связанные с The Beatles.

    «Знаете, это вопрос розничной торговли... но вам это нужно. Даже в Национальном фонде это нужно, понимаете? На память обязательно должен остаться какой-нибудь сувенир», – добавил сэр Пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пол Маккартни в 2023 году Маккартни рассказал о выходе записанной с помощью ИИ последней песни The Beatles, а в 2025 году Маккартни  присоединился к протестному немому альбому против искусственного интеллекта. В 2026 году в Токио нашли сотню забытых фото The Beatles.

    14 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Опрос: Стармер не выполнил обещаний британцам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За два года у власти правительство Кира Стармера глубоко разочаровало британцев: 53% избирателей больше не верят в победу правящей партии на следующих выборах.

    Более половины жителей Британии считают, что правящая Лейбористская партия не выполнила обещаний и лишилась шансов на переизбрание, передает Politico.

    Согласно опросу Public First, проведенному среди более 2 тыс. человек, 56% респондентов уверены, что лейбористы либо ничего не изменили с 2024 года, либо сделали только хуже.

    Лишь 6% опрошенных заявили, что партия улучшила жизнь в стране в ожидаемой мере. Одновременно 53% сочли, что у лейбористов нет реалистичных шансов выиграть следующие выборы. «Лейбористская партия шла на выборы с обещанием «перемен», но сейчас очень мало людей считают, что они их добились», – заявил глава отдела опросов Public First Себ Райд.

    На фоне падения рейтингов правящей партии 65% британцев видят реальные шансы на приход к власти партии Reform UK. Националисты обходят лейбористов в вопросах снижения стоимости жизни, борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Даже в сфере международных отношений, таких как реакция на кризис в Иране и взаимодействие с Дональдом Трампом, избиратели отдают предпочтение сторонникам Фараджа.

    Позиции премьер-министра Кира Стармера слабеют после серии скандалов и поражений на местных выборах в Уэльсе, Шотландии и Англии. При этом 30% британцев уверены, что смена лидера – единственный шанс для лейбористов, однако 38% полагают, что даже уход Стармера не спасет партию от краха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам региональных выборов Лейбористская партия лишилась половины мест в муниципальных советах.

    Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.

    Более 80 депутатов накануне призвали Кира Стармера уйти в отставку.

    14 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Антимонопольное ведомство Британии начало расследование против Microsoft

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по конкуренции и рынкам Британии изучит жалобы клиентов на невозможность свободно совмещать продукты американской корпорации с решениями других разработчиков.

    Проверка затронет рыночный статус бизнес-приложений американской компании, передает РИА «Новости».

    «Управление по конкуренции и рынкам (CMA) сегодня начало расследование в отношении стратегического рыночного статуса (SMS) в отношении экосистемы бизнес-программного обеспечения Microsoft», – отмечается в заявлении ведомства.

    Ежедневно программным обеспечением разработчика пользуются сотни тысяч британских предприятий и организаций государственного сектора. Общее число коммерческих пользователей в экосистеме корпорации превышает 15 млн человек.

    Поводом для разбирательства стали сигналы о том, что клиенты ограничены в возможности комбинировать программы Microsoft с продуктами сторонних поставщиков.

    Подобные ограничения мешают потребителям получать доступ к лучшим ИТ-решениям по конкурентоспособным ценам. Специалисты планируют завершить расследование в течение девяти месяцев. Эксперты детально проанализируют условия предоставления офисных приложений, операционных систем, баз данных и программ для кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие технологические компании вместе с Microsoft увеличили инвестиции в искусственный интеллект до 725 млрд долларов.

    В прошлом году власти Германии начали тестирование альтернативных продуктов с открытым исходным кодом для отказа от решений американской корпорации.

    Глава Минобороны США Пит Хегсет потребовал провести независимый аудит используемых Пентагоном программ.

    14 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ заочно получил 13 лет в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подданный Британии Саймон Далби заочно получил 13 лет строгого режима за участие в интернациональном легионе на стороне ВСУ против России, сообщили в СК РФ.

    Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

    Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.

