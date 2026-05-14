Глава Минздрава Британии подал в отставку из-за недоверия к Стармеру

Глава Минздрава Британии подал в отставку из-за недоверия к премьеру Стармеру

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Минздрава Британии Уэз Стритинг ушел в отставку из-за недоверия к премьеру Киру Стармеру. О своем решении британский чиновник сообщил в официальном письме, передает ТАСС. Документ был направлен на имя лидера правящей Лейбористской партии.

«Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе», – подчеркнул Стритинг.

В послании политик выразил уверенность, что нынешний премьер не поведет лейбористов на следующие всеобщие выборы. При этом сам Стармер последовательно отрицает подобные перспективы.

Местные аналитики отмечают, что уход с должности открывает новые возможности для 43-летнего экс-министра. Эксперты считают его наиболее сильным кандидатом, способным бросить вызов лидерству действующего главы кабинета.

Ранее во вторник замглавы МВД Британии Джесс Филлипс также покинула пост в знак протеста и несогласия с премьер-министром Киром Стармером. Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев из-за провала на местных выборах.

Ранее в четверг сообщалось, что больше половины жителей Британии обвиняют главу правительства в невыполнении обещаний.