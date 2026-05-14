  • Новость часаПушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    14 мая 2026, 18:22 • Новости дня

    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве стартовали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный тетрапептид, предназначенный для блокирования патогенных белков на ранних стадиях деменции, успешно перешел в первую фазу тестирования, сообщили в московском РНИМУ имени Пирогова.

    Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

    «Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

    По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

    Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

    Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus

    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    Комментарии (12)
    14 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Ученые ЧелГУ объяснили загадку места возникновения Аркаима

    Ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Древние люди строили города на левом берегу реки Синташта из-за благоприятного рельефа, защищавшего скот от ветра и разделявшего пастбища, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в Magistra Vitae.

    Особенности рельефа местности стали главной причиной расселения древних людей на левом берегу реки Синташта, где был построен Аркаим, передает РИА «Новости».

    Исследователи Челябинского государственного университета опубликовали результаты своей работы в научном журнале Magistra Vitae.

    Поселения синташтинской культуры, известные как «Страна городов», относятся к бронзовому веку. В Зауральской степи археологи обнаружили более 20 свидетельств миграции индоевропейцев на участке протяженностью около 50 километров. Высокая плотность застройки в XX–XIX – XI веках до нашей эры считается необычной.

    «Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности – богатые пастбища были во всей долине. А вот естественные «разграничители» полей и укрытия от ветра для скота – только на левом берегу», – рассказал преподаватель ЧелГУ Николай Петров.

    Специалист отметил, что из 12 изученных поселений десять находились именно на левом берегу. Такая концентрация объясняется тем, что рельеф этой территории лучше подходил для скотоводства, что способствовало развитию экономики и культуры древнего общества.

    Ранее в Китае назвали десять самых «загадочных» мест России, в их числе древний город Аркаим в Челябинской области.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    Комментарии (3)
    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии

    Анализ геномов древних британцев выявил преобладание англосаксонского наследия

    Tекст: Мария Иванова

    Изучение останков тысячи человек показало, что многовековое владычество Рима обеспечило британцам лишь 20-процентный приток новых генов, изменив исключительно образ жизни островитян.

    Специалисты проанализировали геномы 1039 человек, живших в Британии в период с 2550 года до нашей эры до 1150 года нашей эры, пишет New Scientist.

    Выяснилось, что большинство жителей эпохи римского владычества сохранили стопроцентное происхождение от населения железного века. Лишь 20% имели обнаруживаемую родословную из-за пределов острова.

    «Римское завоевание оказалось гораздо менее значимым в генетическом плане, чем мы, возможно, привыкли считать исторически», – заявила Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета.

    Ученые пришли к выводу, что римляне осуществили захват образа жизни, превратив Британию в серию эксплуатируемых рынков силами небольшой группы людей.

    При этом германские племена англов, саксов и ютов оставили огромный след. К шестому веку более 70% жителей южной части англосаксонской Британии имели происхождение, связанное с этими группами. В то же время генетическое влияние викингов оказалось крайне ограниченным.

    Всего 4% населения Англии в период с 8-го по 11-й века сохранили родословную из Скандинавии железного века. Исследователи отмечают, что на первом этапе викинги увозили рабов с острова, а во время последующих вторжений смешивались с местными жителями, имеющими схожее происхождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики раскрыли источник заселения Британии в бронзовом веке.

    Ученые впервые подтвердили реальные схватки людей со львами в римской Британии.

    Археологи нашли хорошо сохранившийся меч 6 века на саксонском кладбище в Кенте.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 00:25 • Новости дня
    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м

    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные спасатели получили сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Вернисажная, где расположено металлокаркасное строение, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

    «На Вернисажной улице произошло загорание в металлокаркасном строении на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.

    Позднее там уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м.

    «Спасено пять человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра», – передает РИА «Новости».

    При этом источник ТАСС сообщил, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К месту пожара прибывают дополнительные силы.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    Комментарии (4)
    13 мая 2026, 02:12 • Новости дня
    Пожар на востоке Москвы охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Пожар в столичном Измайлово достиг 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Tекст: Катерина Туманова

    Площадь пожара в металлокаркасном строении на улице Вернисажной увеличилась до 3 тыс. кв. м, из-за сложности конструкции, огонь распространяется быстро, приводя, в том числе, к обрушениям, сообщили в пресс-службы столичного управления МЧС России.

    «Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет», – приводит данные РИА «Новости».

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м.

    В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.


    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 06:53 • Новости дня
    Стало известно о появлении новых медспециальностей в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября 2026 года, следует из проекта приказа Минздрава России.

    Более десяти новых медицинских специальностей могут быть введены в России с 1 сентября 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа подготовлен Минздравом РФ и размещён для общественного обсуждения. В документе указано, что новые должности появятся как у врачей, так и у среднего медицинского персонала.

    В перечне предлагаемых специальностей отмечаются врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог и нейропсихолог. Также планируется ввести должности специалиста по физической реабилитации, специалиста по эргореабилитации и нутрициолога.

    Для сотрудников со средним медицинским образованием появятся новые позиции: медицинская сестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Минздрав рассчитывает, что эти шаги позволят повысить качество и доступность медицинских услуг в стране.

    Вместе с тем проект приказа предполагает прекращение набора на ряд устаревших специальностей, включая врача-диабетолога, врача-сексолога, врача-педиатра городской (районный) и фельдшера-нарколога. Для специалистов, которые уже работают по этим профессиям, их должности сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала скорое появление специальности врача медицины здорового долголетия.

    Правительство поручило Минздраву внести эту должность в перечень медицинских профессий.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании специальных центров для формирования здорового образа жизни.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Mirror: «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Сюжет старого эпизода мультсериала «Симпсоны» в точности совпал с реальной ситуацией на нидерландском судне MV Hondius, где жертвами вспышки хантавируса стали три человека.

    О совпадении пишет Mirror US, чью информацию передает РИА «Новости». На судне MV Hondius, следовавшем в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса: ВОЗ подтвердила семь случаев заражения и три смерти.

    «Мультсериал «Симпсоны» предсказал, что в плавание отправится круизный лайнер, охваченный вирусом», – говорится в публикации.

    Речь идет об эпизоде, вышедшем на экраны в 2012 году. По сюжету Гомер, Мардж и их дети находятся в круизе, когда на борту внезапно звучит тревога. На экране появляется генерал Уильям Салливан и заявляет, что быстро распространяется смертельный вирус Пандоры, поэтому все корабли должны остаться в море.

    В мультфильме паника оказалась напрасной, поскольку тревога была лишь шуткой Барта Симпсона, желавшего продлить отпуск.

    Издание отмечает, что создатели сериала регулярно предугадывают события за годы до их воплощения. Ранее они уже предвосхитили президентство Дональда Трампа, сделку Walt Disney и 21st Century Fox, а также появление Apple Watch.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за вспышки опасного респираторного заболевания на борту лайнера MV Hondius судну запретили заходить в порт Кабо-Верде, при этом было зафиксировано семь случаев заражения хантавирусом и три летальных исхода.

    Позднее в порту Тенерифе началась эвакуация пассажиров судна, и первая группа людей покинула лайнер под контролем испанских и международных медиков.

    Во вторник стало извыестно, что четверо канадцев, вернувшихся с MV Hondius, были помещены в изоляцию в провинции Британская Колумбия под медицинским наблюдением минимум на 21 день.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет быстрого роста детенышей динозавров

    Палеонтологи обнаружили особый рацион детенышей майазавров для быстрого роста

    Tекст: Мария Иванова

    Крупные травоядные майазавры выкармливали потомство мягкими фруктами и полупереваренной пищей, обеспечивая детенышам стремительное развитие в первый год жизни, выяснили ученые.

    Некоторые виды динозавров обеспечивали своих детенышей более качественным и питательным кормом по сравнению с собственным рационом, сообщает газета The Independent со ссылкой на исследование в журнале Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology.

    Ученые из США и Британии изучили износ зубов майазавров – крупных стадных травоядных рептилий.

    «Вероятно, майазавры имели репродуктивную стратегию, аналогичную современным птицам, где птенцы быстро растут за счет того, что взрослые особи приносят в гнездо пищу с более высоким содержанием белка, чем та, которую они потребляют сами», – отмечают исследователи.

    Анализ показал, что у молодых особей преобладают следы дробления пищи, тогда как у взрослых – срезания. Это свидетельствует о том, что детеныши питались мягкими фруктами с низким содержанием клетчатки. Взрослые майазавры довольствовались жесткими частями растений.

    Палеонтологи пришли к выводу, что родители отрыгивали для потомства богатую белком пищу, подобно современным пернатым. Такая стратегия позволяла поддерживать высокие темпы роста молодняка за счет питательного корма, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палеонтологи в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке.

    Российские палеонтологи выявили следы зубов млекопитающих на кости динозавра.

    Исследователи ранее обнаружили на острове Русском кости древнего ихтиозавра.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 05:38 • Новости дня
    Система эвакуации сработала на матче «Динамо» с «Краснодаром» в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сигнал тревоги прозвучал на территории стадиона «ВТБ Арена» через 50 минут после окончания игры предпоследнего тура Российской премьер-лиги, где играли столичное «Динамо» и «Краснодар».

    Инцидент произошел на столичной арене вскоре после завершения футбольного противостояния, передает РИА «Новости».

    Система оповещения об эвакуации сработала на территории стадиона почти через час после финального свистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.

    Петербургский «Зенит» после победы над «Сочи» возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Норовирус запер тысячи туристов на лайнере во Франции

    Во Франции изолировали лайнер из-за вспышки норовируса и гибели пассажира

    Tекст: Мария Иванова

    Около 1,7 тыс. человек оказались заблокированы на прибывшем в Бордо судне Ambition после смерти 90-летнего британца и выявления гастроэнтерита у десятков пассажиров.

    Около 1,7 тыс. пассажиров и членов экипажа оказались изолированными на борту круизного лайнера Ambition, прибывшего во французский Бордо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sud Ouest.

    Причиной жестких мер стала смерть британца старше 90 лет от гастроэнтерита, вызванного норовирусом.

    Помимо скончавшегося мужчины, симптомы заболевания проявились еще у 50 человек на борту. В связи с этим префектура запретила всем покидать судно до получения результатов анализов, для забора которых на лайнер уже прибыла бригада медиков.

    Издание подчеркивает, что инфекция не связана с хантавирусом. Вероятнее всего, речь идет о вспышке гастроэнтерита, быстрому распространению которого способствовали условия замкнутого пространства.

    Известно, что судно следовало с Шетландских островов с остановками в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте.

    Ранее, 1 апреля, вспышка хантавируса произошла на лайнере MV Hondius, следовавшем из Ушуайи на Канарские острова. Та инфекция поразила 11 человек, трое из которых скончались. На борту находилось около 150 граждан Британии, Испании, Нидерландов и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал вспышку норовирусной инфекции на круизном судне «Николай Карамзин».

    Весной 2025 года норовирус поразил более 230 человек на борту лайнера Queen Mary 2.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    С подозрением на хантавирус изолированы четверо канадцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще четверо канадцев с лайнера MV Hondius, на борту которого ранее была выявлена вспышка хантавируса, вернулись в Канаду и были изолированы под медицинским контролем минимум на 21 день, заявила глава минздрава канадской провинции Британская Колумбия Бонни Генри.

    Еще четверо граждан Канады, вернувшихся с круизного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, были помещены в изоляцию под наблюдением врачей на срок минимум в 21 день, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы минздрава Британской Колумбии Бонни Генри, все прибывшие чувствуют себя хорошо и симптомов заболевания не проявляют. Она подчеркнула, что при транспортировке пациентов у властей были четкие планы действий.

    Вспышка смертельно опасного хантавируса была зарегистрирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. По информации телеканала CBC, ранее в Канаду уже вернулись трое граждан, также помещенные в изоляцию.

    По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), хантавирус передается человеку только при тесном контакте с носителем инфекции, например, при совместном использовании личных вещей. На лайнере MV Hondius, по последним данным ВОЗ, заражение выявлено у девяти человек, среди которых есть граждане Франции и Канады.

    В Нидерландах двенадцать сотрудников университетской клиники Radboudumc в Неймегене отправлены на шестинедельный карантин после контакта с зараженным пациентом, поскольку в больнице были нарушены протоколы биобезопасности при работе с анализами и утилизации биоматериалов. Врачи подчеркивают, что это мера предосторожности, а риск заражения оценивается как низкий.

    Тем временем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во вторник проведет два межведомственных совещания по ситуации с хантавирусом. Такие меры связаны с выявлением инфекции у француженки, эвакуированной с MV Hondius, в то время как тесты еще четырех французских граждан с лайнера дали отрицательный результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе.

    Власти Испании эвакуировали с борта зараженного лайнера 94 человека.

    Один из участников спасательной операции умер от сердечного приступа.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Пашинян: Армения не хочет попасть под вторичные санкции из-за России
    Тбилиси попросил Рим помочь наладить диалог с Евросоюзом
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Уехавший в Израиль комик Михаил Шац отказался считать себя эмигрантом
    Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием