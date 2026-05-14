    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    14 мая 2026, 17:27 • Новости дня

    За пять лет число заключенных в России снизилось более чем в полтора раза

    ФСИН: Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В следственных изоляторах и колониях России сейчас содержатся 282 тыс. человек, тогда как в конце 2021 года заключенных было 465 тысяч, сообщили в ФСИН.

    О текущей численности заключенных и динамике ее снижения рассказал ТАСС директор ФСИН Аркадий Гостев. «Если на конец 2021 года было 465 тыс. заключенных, то сейчас 282 тысячи, из них 85 тысяч – в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора», – заявил он.

    По словам Гостева, на сокращение числа осужденных повлияла гуманизация уголовных наказаний и расширение применения мер, не связанных с лишением свободы. Он отнес к ним принудительные работы, условные сроки и ограничение свободы, а также отметил роль проводимой в последнее время работы по подбору контрактников в Вооруженные силы России.

    Глава ФСИН сообщил, что значительная часть продукции колоний идет на обеспечение нужд специальной военной операции. К этой работе дополнительно привлекли около 16 тыс. осужденных. За год ведомство поставило товары для СВО примерно на 5,5 млрд рублей, а общий объем производства учреждений уголовно-исполнительной системы в 2025 году достиг 47 млрд рублей.

    Гостев в декабре на встрече с президентом Владимиром Путиным также докладывал о сокращении числа осужденных в исправительных колониях. До этого правительство России приняло решение повысить зарплаты сотрудникам ФСИН.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио главы Белгородской обл.

    @ kobzevii

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио главы Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    Политолог Данилин: Шуваев и Ковальчук смогут укрепить приграничье

    @ kobzevii, Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    14 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Диалог между Москвой и Тбилиси демонстрирует позитивную динамику, что создает предпосылки для обсуждения восстановления официальных дипломатических связей двух государств, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил о возможности возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, передает ТАСС.

    «Насчет установления официальных дипломатических отношений – мысли такие наверняка появляются, но есть целый ряд факторов, которые надо еще обсуждать», – подчеркнул парламентарий. Сенатор также подтвердил наличие положительной динамики в двусторонних контактах.

    Политик обратил внимание на то, что де-факто дипломатические представительства уже функционируют. Российские и грузинские дипломаты работают в столицах обеих стран под эгидой Швейцарии, перемещаясь на автомобилях со швейцарскими номерами.

    Карасин добавил, что в настоящее время успешно решаются различные бытовые и хозяйственные вопросы. Кроме того, активно развивается двусторонний туризм, причем как со стороны россиян, так и со стороны грузинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к нормализации двусторонних отношений.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    13 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после массовой драки мигрантов в Ленобласти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный конфликт между приезжими сотрудниками агропромышленного предприятия в Кировском районе Ленинградской области привел к госпитализации более 20 человек, сообщили в СК РФ .

    Масштабная потасовка приезжих рабочих стала поводом для начала расследования по статье о хулиганстве. Инцидент произошел на территории птицефабрики, где участникам потребовалась срочная медицинская помощь.

    «В социальных медиа сообщается, что в Кировском районе Ленинградской области между работниками одного из предприятий произошел конфликт, в ходе которого ряду участников потребовалась медицинская помощь», – заявили в пресс-службе Следственного комитета. Ведомство инициировало разбирательство по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия. При этом инцидент не повлиял на производственный процесс, предприятие продолжает работу в обычном режиме.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, массовая потасовка 60 работников предприятия в Ленинградской области привела к госпитализации двадцати человек и задержанию двенадцати участников.

    Ранее конфликт двух жителей Петербурга спровоцировал поножовщину с двумя ранеными и десятью задержанными. До этого драка приезжих рабочих на московской стройке закончилась гибелью одного человека от колото-режущих ранений.

    13 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    Ковальчук назвал большой честью назначение на пост врио главы Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал свое назначение большой честью.

    Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях, передает РИА «Новости».

    «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    13 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Командир СБУ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд в заочном режиме рассмотрел дело начальника штаба украинского механизированного батальона СБУ Александра Борща и назначил ему пожизненное лишение свободы.

    По данным суда, по приказу полковника в 2023 году была совершена атака на Белгородскую область, передает ТАСС.

    «Военный суд рассмотрел в заочном режиме в отсутствие подсудимого уголовное дело в отношении начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 43-летнего полковника Александра Борща. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека). Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима», – сообщила пресс-секретарь суда.

    Кроме того, военный суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, а также иски о выплате компенсации морального вреда. Общая сумма взысканий превысила 2,7 млн рублей.

    В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области.

    Ранее суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в России «Азова» к 20 годам колонии.

    13 мая 2026, 23:06 • Новости дня
    Захарова посоветовала Зеленскому «привлечь гадалку» против ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского на регулярные атаки, иронично предложив ему воспользоваться услугами экстрасенсов.

    Украинский лидер ранее выразил недовольство регулярными атаками на критическую инфраструктуру страны, передает РИА «Новости». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала политику обратиться к мистическим силам.

    «Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», – написала дипломат. Она сыронизировала, что для наведения порчи можно привлечь освободившуюся гадалку бывшего руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

    Накануне местные журналисты выяснили, что Ермак консультировался с экстрасенсом при назначении чиновников на государственные посты

    Ранее украинские прокуроры обнародовали детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о попытках Ермака навести порчу на своих конкурентов.

    До этого Мария Захарова с иронией отреагировала на указ Владимира Зеленского о проведении торжеств в Москве.

    14 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-еврокомиссар оценила шансы Каллас стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности Каи Каллас представлять Европу на переговорах с Москвой.

    По ее мнению, дипломат не обладает необходимым статусом для столь сложной задачи. «Я не видела Каю Каллас за столом переговоров, но думаю, что она – не тот уровень. Если бы она уже была авторитетом для всех, то мы бы не искали кандидата», – заявила Симсон эстонской телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.

    Финский политик Армандо Мема оценил шансы дипломата на получение этой роли как нулевые.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход подобных инициатив за рамки полномочий политика.

    14 мая 2026, 01:11 • Новости дня
    Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия планирует организовать военные переговоры с Россией, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

    По словам Хаарстада, Вооруженные силы Норвегии намерены провести встречи с российскими представителями для обеспечения безопасности на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    «У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона», – рассказал представитель норвежской армии.

    Ранее, 15 марта, Осло присоединился к совместному заявлению ряда стран, приветствующему усиление активности НАТО в Арктике, включая проведение военных учений.

    Замглавы МИД России Александр Грушко выступил за возобновление полноценной работы Арктического совета.

    Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен призвал открыть прямую линию связи с российскими военными для предотвращения случайных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал рост военной активности НАТО в Арктике ударом по безопасности региона.

