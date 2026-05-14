Путин призвал создавать новые виды конкурентной продукции

Tекст: Ольга Иванова

Современные вызовы подтвердили важность создания собственной технологической инфраструктуры и независимого производства критически важной продукции, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре «Россия».

«Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил успешность стратегической линии страны, направленной на отказ от слепого копирования иностранных решений.

«Оправдывает себя наша стратегическая линия, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться», – приводит его слова канал Кремля в Мах.

На самом мероприятии Владимир Путин сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

В прошлом году российский лидер заявил о невозможности достижения технологического лидерства исключительно путем импортозамещения.