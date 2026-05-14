Путин призвал ускорить принятие решений в промышленности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость повышения скорости принятия решений в промышленном секторе. Выступая на десятом съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил, что страна не имеет права отставать от мировых конкурентов, передает ТАСС.

«В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций. Для чего нужно постоянно анализировать не только собственный, но разумеется, и лучший зарубежный опыт. Еще один ключевой принцип – это повышение скорости принимаемых решений, действий в производстве, но это изначально проблема», – заявил президент.

Путин напомнил, что базовые принципы укрепления суверенитета в сфере обороны и безопасности были обозначены еще на прошлом Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, проблема со скоростью принятия решений существует веками, и сейчас ей необходимо уделить особое внимание.

Ранее на съезде президент заявил об уверенном выполнении предприятиями ОПК возросшего гособоронзаказа. Также Путин отметил рост объема обрабатывающей промышленности России на четверть к 2021 году и подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.