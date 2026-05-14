Путин заявил об успехах машиностроителей вопреки санкциям

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские машиностроители эффективно преодолевают препятствия, создаваемые недружественными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на десятом, юбилейном съезде Союза машиностроителей, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что отрасль не только сохранила стабильность, но и укрепила свои позиции в условиях жестких ограничений.

«Я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности в последние годы, отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давлением со стороны недружественных стран. Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы», – сказал Путин.

По словам президента, добиться таких результатов удалось благодаря перестройке логистических цепочек и замещению импортных деталей. Предприятия активно внедряют собственные научные разработки и оригинальные технологические решения. Это позволило сохранить бесперебойную работу заводов и выйти на новые рубежи сбыта продукции, продолжая инвестировать в развитие и научные исследования.

«За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление каждого потенциала», – отметил Путин.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил увеличение экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах создания универсального двигателя ПД-35 для различных сфер применения.