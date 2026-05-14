  Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    14 мая 2026, 16:46 • Новости дня

    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал решение показывать игры предстоящего мирового первенства на фоне длительного отстранения отечественной сборной от международных соревнований.

    «Это прямое предательство, по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, и я никому не советую», – заявил Фетисов, передает РИА «Новости».

    Соревнования пройдут в Швейцарии с 15 по 31 мая. Игры планируется транслировать на федеральном спортивном телеканале. При этом Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальную команду от участия в турнирах еще в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Международная федерация хоккея сохранила санкции против сборной России.

    Ранее Вячеслав Фетисов выступил против показа Олимпийских игр 2026 года на российских телеканалах. Летом прошлого года депутат заявил об утрате страной статуса мировой хоккейной державы.

    13 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме сообщили о разработке инициативы о придании Пасхе статуса государственного праздника, однако без введения дополнительного нерабочего дня.

    Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев сообщил о подготовке документа на заседании межфракционной думской рабочей группы по защите христианских ценностей, передает ТАСС. Парламентарий разработал эту инициативу совместно с коллегами-депутатами.

    «Мы подготовили законопроект, который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», – сказал политик. Он напомнил, что по Трудовому кодексу совпадение праздника с выходным обычно компенсируется дополнительным днем отдыха в будни.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал автору направить текст законопроекта членам рабочей группы для достижения консенсуса. Кроме того, он предложил обсудить эту инициативу на предстоящей встрече законодателей с главой Минтруда Антоном Котяковым. Толстой добавил, что позиция министра по данному вопросу будет иметь немаловажное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме напомнили о самых коротких майских праздниках за последние восемь лет. До этого парламентарии предложили учредить в России День российской государственности.

    А год назад депутаты представили проект закона о переносе одного выходного дня на понедельник после Пасхи.

    13 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, также станет проще и задержание авто с нетрезвым водителем, говорится в пояснительной записке к документу.

    На пленарном заседании Госдумы депутаты во втором и третьем чтениях приняли правительственный законопроект об изменении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Документ вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, пишет ТАСС.

    Сейчас при выявлении признаков опьянения полицейские оформляют от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Законопроект позволяет вместо отдельного протокола об отстранении делать соответствующую отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу.

    Аналогичный подход вводится для задержания автомобиля: запись о нем можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В пояснительной записке отмечено, что сокращение числа процессуальных документов даст экономию примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизит расходы на бланки.

    Ранее Верховный суд России подтвердил юридическое значение превышения порога алкоголя в выдыхаемом воздухе на 0,01 мг/л. Как писала газета ВЗГЛЯД, новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения в России вступили в силу 1 сентября 2025 года и охватывают алкогольное и наркотическое влияние.

    До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    14 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за кандидатуру Яны Лантратовой на должность федерального омбудсмена.

    Ранее она руководила комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает РИА «Новости».

    На этом посту представительница фракции «Справедливая Россия» сменит Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле 2026 года. Согласно российскому законодательству, занимать должность уполномоченного более двух сроков подряд запрещено.

    Федеральный омбудсмен назначается решением большинства парламентариев нижней палаты. Официальное вступление в должность происходит сразу после принесения стоя присяги на Конституции. Выдвигать кандидатов имеют право президент, сенаторы, а также депутаты и парламентские фракции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с поста омбудсмена.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.

    При участии бывшего уполномоченного по правам человека Россия вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военнослужащих.

    12 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    В Госдуме отвергли предложение об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении

    В Госдуме отвергли предложение об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении
    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Госдумы не поддержал электронные уведомления об увольнении работников, депутаты выступили против инициативы правительства разрешить работодателям сообщать сотрудникам о предстоящем сокращении или ликвидации предприятия через портал «Работа в России».

    «Участники заседания Совета Государственной Думы не поддержали предлагаемую Правительством РФ поправку в Трудовой кодекс РФ о праве работодателя уведомлять работника об увольнении в электронном виде. Вопрос поднимался на сегодняшнем заседании Совета ГД», –  сказано на сайте палаты парламента по итогам сегодняшнего заседания.

    Согласно правительственной инициативе, электронное предупреждение о грядущем увольнении из-за ликвидации организации или сокращения штата считалось бы врученным с момента его появления в личном кабинете на цифровой платформе «Работа в России». Эту идею ранее одобрили профсоюзы и представители работодателей.

    Однако парламентарии отметили, что подобное уведомление работник должен получать исключительно лично под роспись. По мнению участников Совета Госдумы, только такой подход способен в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, названы отрасли, которые сохранят удаленную работу. «Единая Россия» добилась принятия закона о защите прав работающих матерей. ФНС назвала значительно возросшее число самозанятых россиян.



    13 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов

    В России утверждены новые штрафы для гостиниц за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, максимальная санкция достигает 800 тыс. рублей, такой закон принят Госдумой.

    Новый закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов и постояльцев был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

    Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вводит специальную статью за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан и лиц без гражданства.

    За задержку уведомления не более чем на один рабочий день предусмотрен штраф от 80 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение устанавливается штраф от 160 до 200 тыс. рублей, а за просрочку более одного рабочего дня – от 400 до 500 тыс. рублей. Если правила нарушены в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно.

    Отдельная статья закона касается сроков представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан России по месту пребывания. За опоздание не более чем на одни сутки вводится предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тыс. рублей. При просрочке более одних суток штраф составит от 250 до 750 тыс. рублей.

    Для Москвы и Петербурга закреплены повышенные санкции. За первое нарушение там предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, за повторное – от 50 до 70 тыс. рублей. При просрочке свыше одних суток штраф для столичных и петербургских гостиниц составит от 300 до 800 тыс. рублей.

    Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по новому закону будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП и ввела штрафы для гостиниц за несвоевременное предоставление данных о заселении иностранцев с максимальной суммой до 500 тыс. рублей.

    До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. В частности, в сентябре 2025 года во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 72 иностранца за нарушение миграционных правил и порядка воинского учета.

    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    14 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Володин сообщил об уходе Москальковой с поста омбудсмена
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В четверг Государственная дума на конкурентной основе выберет нового уполномоченного по правам человека на смену Татьяне Москальковой, которая покидает пост, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    Вячеслав Володин подтвердил предстоящую смену уполномоченного по правам человека в России, передает РИА «Новости».

    По его словам, Татьяна Москалькова и глава ЦИК Элла Памфилова приложили максимум усилий для деполитизации этого важного института.

    «Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова, сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими», – заявил председатель Госдумы.

    Он добавил, что качество работы правозащитного института значительно повысилось за прошедшее время. Кандидатуры на освобождающийся пост рассмотрят в четверг, а победитель получит всестороннюю поддержку депутатов.

    Согласно закону, один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал переход Татьяны Москальковой на новую должность.

    Накануне омбудсмен представила главе государства свой заключительный доклад.

    Во время этой встречи Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.

    12 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

    Tекст: Мария Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин стал обладателем ученой степени, представив 145-страничное исследование о различиях отечественной и североамериканской школ подготовки молодых хоккеистов.

    Форвард клуба Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин получил ученую степень, передает ТАСС.

    В своей работе спортсмен проанализировал отличия североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодежи. Автор пришел к выводу, что игрокам полезно сочетать оба подхода.

    По мнению хоккеиста, в России тренеры делают упор на владение шайбой и технические навыки. В то же время североамериканские специалисты больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке.

    Нападающему 40 лет, он выступает за столичный клуб с 2005 года. За свою карьеру россиянин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и трижды признавался самым ценным игроком. В 2018 году он помог команде завоевать единственный в ее истории Кубок Стэнли.

    Сейчас капитан «Вашингтона» является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги, забросив 929 шайб. В общем списке снайперов с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 точных бросков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги с тысячей заброшенных шайб.

    Российский нападающий возглавил список лучших брендов среди отечественных спортсменов.

    Американское посольство в Москве официально поздравило хоккеиста с новым рекордом.

    13 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Госдума приняла новые правила набора рабочих из Таджикистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пленарном заседании нижняя палата парламента одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном о подготовке граждан республики к временной работе в России.

    Закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной трудовой деятельности в России был принят Госдумой. Документ на рассмотрение парламента внес кабинет министров России, отмечает РИА «Новости».

    Протокол предусматривает передачу в Россию дактилоскопической и фотографической информации о кандидатах на трудоустройство, собранной на территории Таджикистана. Эти данные будут использоваться для проверки соискателей, в том числе на наличие международного или межгосударственного розыска, а также непогашенной или неснятой судимости.

    Кроме того, устанавливается возможность прохождения иностранцами, которые планируют работать в России в рамках организованного набора, медицинского освидетельствования в стране исхода. Отмечается, что ратификация протокола призвана укрепить сотрудничество России и Таджикистана в сфере трудовой миграции и повысить уровень доиммиграционной подготовки и квалификации рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии взаимных представительств МВД. Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность этих представительств МВД двух стран позволит сократить сроки проверки мигрантов, снизить террористические риски и уменьшить поток криминала, идущего в Россию под видом иностранной рабочей силы.

    До этого сообщалось, что в 2025 году прокуроры России зафиксировали значительное число нарушений миграционного контроля, включая несоблюдение порядка ведения реестров и высылки иностранных граждан.

    13 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Госдума сохранила за участниками СВО право пользования землей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники СВО смогут сохранить за собой государственные и муниципальные участки на весь период проведения специальной военной операции, такой закон в трех чтениях приняли в Госдуме.

    Государственная дума во втором и третьем чтении одобрила законопроект, который защищает земельные права бойцов спецоперации, пишет РИА «Новости».

    Документ распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи на границе России и в прилегающих регионах.

    «Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд. На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы», – пояснил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

    Новые правила касаются земель, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора истекает во время участия гражданина в СВО, он автоматически продлевается на неопределенный срок. Главное условие – участок не должен быть передан другому лицу.

    Подать документы, подтверждающие участие в операции, смогут не только сами бойцы, но и их близкие. Сделать это разрешается лично, по почте или через интернет. После возвращения военнослужащие получат право заключить новый договор на прежних условиях, подав заявление в течение года.

    Закон вступает в силу с момента официального опубликования и имеет обратную силу. По словам Гаврилова, инициатива призвана защитить имущественные интересы людей, временно оторванных от гражданской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» за год помогла 37 тыс. участников СВО и их семьям. Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами.

    До этого сообщалось, что с 1 марта 2025 года в России запретили регистрацию сделок с землей без внесенных в ЕГРН границ.

    13 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Госдума выразила благодарность создателям новейшей ракеты «Сармат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские парламентарии аплодисментами отметили заслуги ученых и инженеров, работавших над созданием тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил выразить признательность специалистам в ходе пленарного заседания 13 мая, передает сайт Госдумы.

    Инициатива была поддержана депутатами, которые поблагодарили конструкторов, ученых и военных за успешные испытания новейшего вооружения.

    «Этой ракете нет равных», – подчеркнул Вячеслав Володин. Он добавил, что проведенные испытания продемонстрировали совершенствование ядерного щита страны.

    Спикер также отметил важность вклада разработчиков в укрепление обороноспособности государства. По его словам, именно благодаря труду этих людей и усилиям президента граждане России могут чувствовать себя в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным завершением испытаний новейшего ракетного комплекса «Сармат». Глава государства назвал это оружие самым мощным в мире.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично обратился к западным странам по случаю пуска данной межконтинентальной баллистической ракеты.

    12 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Гол Юрова не спас «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Колорадо»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колорадо» со счетом 5:2 обыграл «Миннесоту» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    «Колорадо» одержал убедительную победу над «Миннесотой» со счетом 5:2 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. В этой встрече голы за «Колорадо» забили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Натан Маккиннон и Брок Нельсон. У «Миннесоты» отличились Данила Юров и Нико Штурм, причем результативную передачу при шайбе Юрова отдал Владимир Тарасенко.

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в третий раз за десять матчей плей-офф остался без набранных очков, однако по-прежнему делит второе место среди лучших бомбардиров турнира с Куинном Хьюзом – у обоих по 14 очков. Лидирует Митч Марнер из «Вегаса» с 16 очками.

    В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 3-1. Следующая, пятая, игра пройдет на домашней арене «Колорадо» ночью 14 мая по московскому времени.

    Напомним, что «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф всухую обыграл «Лос-Анджелес». «Миннесота» же заняла третье место в своем дивизионе и прошла «Даллас» со счетом 4-2.

    Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф «Миннесота» разгромила «Колорадо» со счетом 5:1.

    Во второй игре противостояния хоккеисты «Колорадо» одержали победу с результатом 5:2.

    В пятом матче первого раунда турнира «Миннесота» обыграла «Даллас» со счетом 4:2.

    13 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    Дубль Дорофеева помог «Вегасу» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Анахаймом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Вегас» дома со счетом 3:2 в овертайме победил «Анахайм» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    У победителей точными бросками отметились Томаш Гертл и Павел Дорофеев, оформивший дубль. Примечательно, что во втором периоде россиянин временно покидал лед из-за попадания шайбы в колено при блокировке броска. В составе гостей отличились Беккетт Сеннеке и Олен Целльвегер.

    Теперь Вегас ведет в серии до четырех побед со счетом 3 - 2. Шестая игра противостояния состоится на арене Анахайма в ночь на 15 мая по московскому времени.

    По итогам регулярного чемпионата хозяева стали победителями Тихоокеанского дивизиона, а их соперники заняли третье место. В первом раунде Вегас оказался сильнее Юты, тогда как Анахайм прошел Эдмонтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Вегас» обыграл «Анахайм» в стартовом матче второго раунда плей-офф.

    Во второй встрече серии хоккеисты «Анахайма» одержали победу над соперником.

    13 мая 2026, 08:31 • Новости дня
    Гендиректора ФХР Дмитрия Курбатова выдвинули в совет IIHF

    Tекст: Мария Иванова

    Российская сторона предложила кандидатуру опытного спортивного функционера Дмитрия Курбатова на предстоящие в октябре выборы в руководящий орган мирового хоккея вместо Павла Буре.

    Правление Федерации хоккея России приняло решение номинировать генерального директора организации на пост в совете Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости».

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил: «Дмитрий Анатольевич – один из самых опытных руководителей в отрасли российского хоккея. Вот уже более 30 лет он трудится на благо нашего вида спорта на высоких ответственных должностях, успешно управляет ключевыми направлениями».

    Глава федерации также выразил благодарность Павлу Буре, который представлял страну в совете IIHF с 2021 года, высоко оценив его плодотворную работу. Выборы нового состава руководящего органа состоятся в октябре текущего года.

    Ранее стало известно, что осенью свой пост покинет действующий президент IIHF Люк Тардиф. Именно в период работы французского чиновника российские и белорусские сборные были отстранены от международных соревнований. Дмитрию Курбатову 60 лет, он работает гендиректором ФХР с 2015 года и ранее курировал подготовку крупных мировых первенств в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отказался баллотироваться на новый срок.

    В марте делегаты отчетно-выборной конференции единогласно переизбрали Владислава Третьяка президентом Федерации хоккея России.

    Совет IIHF ранее оставил в силе санкции против российских хоккеистов.

