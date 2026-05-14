    14 мая 2026, 15:27 • Новости дня

    Путин: ОПК успешно справляется с возросшим гособоронзаказом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные оборонные предприятия успешно справляются с государственным заказом, объемы которого значительно увеличились после начала специальной военной операции, отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выступая на съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил успешное выполнение возросших задач, передает РИА «Новости».

    «Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта», – заявил российский лидер.

    Ранее на съезде Владимир Путин сообщил о росте объема обрабатывающей промышленности России в 2025 году на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Также на заседании президент подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов. Кроме того, на форуме глава государства отметил увлечение «инженеров будущего» самбо.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton

    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрывов в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Владимир Зеленский подтвердил, что в течение того дня повреждения инфраструктуры были зафиксированы практически во всех регионах Украины. Компания Skyeton была основана в 2006 году и занимается созданием разведывательных дронов и легких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    14 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи
    @ vk.com/nordsy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге на «Северной верфи» началось строительство многоцелевого фрегата проекта 22350, который получил имя в честь адмирала Феликса Громова.

    Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» официально заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, передает РИА «Новости».

    На торжественной церемонии присутствовали представители командования ВМФ России и дочь выдающегося флотоводца Феликса Громова Владислава Громова.

    Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил: «Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы». Также к элементу килевого набора традиционно прикрепили памятную закладную доску.

    Фрегат «Адмирал флота Громов» стал девятым кораблем этого типа, строящимся по проекту Северного ПКБ ОСК на Северной верфи. Корабль получил имя в честь Феликса Громова, первого главнокомандующего ВМФ России, удостоенного звания адмирала флота в 1996 году.

    Фрегаты проекта 22350 предназначены для операций в дальней морской и океанской зоне: они обеспечивают противовоздушную и противолодочную оборону, поддержку десанта, а также способны наносить удары по наземным и морским целям. На борту может размещаться вертолет Ка-27, а арсенал включает высокоточное ракетное вооружение большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».

    В составе ВМФ России на сегодняшний день уже служат три фрегата этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал закладку двух новых фрегатов проекта 22350 в 2026 году.

    Осенью 2024 года на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду четвертый корабль этой серии «Адмирал Исаков».

    Данные многоцелевые корабли с гиперзвуковым оружием станут основой соединений Северного и Тихоокеанского флотов.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    13 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Патрушев раскрыл масштаб поставок отечественного продовольствия за рубеж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется в 160 государств, что делает страну важнейшим участником обеспечения глобальной продовольственной безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев..

    Российские аграрии успешно обеспечивают внутренний рынок и активно расширяют экспорт. Выступая на форуме «Есть результат!» в Омске, вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул значимость развития отрасли, передает РИА «Новости».

    «Текущий уровень агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность... Закупают продовольствие отечественного производства уже более 160 государств», – сказал он.

    Кроме того, вице-премьер добавил, что Россия уверенно удерживает лидерские позиции по поставкам пшеницы на мировой рынок. Высокие показатели также демонстрируются при экспорте целого ряда других сельскохозяйственных товаров.

    Ранее в среду глава Минфина России Антон Силуанов заявил о мировом энергетическом кризисе и угрозе подорожания сельскохозяйственных удобрений из-за блокировки логистического маршрута на Ближнем Востоке.

    В то же время, до этого стало известно, что экспорт российского сахара вырос на треть за первый квартал года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агрегированный показатель мировых цен на продовольствие по данным ООН в марте 2026 года достиг максимального уровня за полгода.

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    13 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф передала президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Во время официального визита Дилма Роуссефф передала Владимиру Путину слова поддержки от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает РИА «Новости».

    «Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение», – сказала Роуссефф во время беседы в Кремле.

    Она подчеркнула высокую значимость встречи с главой государства. Политик отметила, что этот диалог крайне важен для будущей работы Нового банка развития.

    Делегация прибыла в Россию ради участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное финансовое событие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    14 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал лидеру Киргизии Садыру Жапарову добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

    «Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией», – сказал Шойгу на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

    Российский политик также выразил надежду на обсуждение ситуации вокруг Украины и Ирана. «В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», – отметил Шойгу.

    Помимо этого, секретарь Совбеза отметил важность обмена мнениями по глобальным и региональным кризисам, влияющим на безопасность в рамках ШОС. Особое внимание, по его словам, Москва уделяет сотрудничеству с Бишкеком в сфере безопасности, что соответствует Стратегии развития организации до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президенты России и Киргизии провели рабочую встречу в Москве.

    Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за многолетнюю поддержку двустороннего сотрудничества.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов призвал страны ШОС наращивать военное взаимодействие.

    14 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Шойгу назвал ракету «Сармат» большой победой российской науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Создание ракетного комплекса глобальной дальности «Сармат» стало значимым достижением отечественных конструкторов и инженеров в сфере ракетостроения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высоко оценил разработку ракеты «Сармат», передает РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи секретарей Советов безопасности стран ШОС в Бишкеке, он подчеркнул масштабность и значимость этого достижения.

    «Это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения. Получить такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов», – заявил Шойгу, комментируя ход испытаний новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Глава государства назвал это оружие самым мощным в мире.

    Депутаты Госдумы выразили благодарность создателям новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

    14 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.

    Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.

    Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.

    «Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.

    Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.

