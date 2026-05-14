    14 мая 2026, 15:22 • Новости дня

    Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.

    Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.

    Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.

    «Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.

    Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    13 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф передала президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Во время официального визита Дилма Роуссефф передала Владимиру Путину слова поддержки от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает РИА «Новости».

    «Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение», – сказала Роуссефф во время беседы в Кремле.

    Она подчеркнула высокую значимость встречи с главой государства. Политик отметила, что этот диалог крайне важен для будущей работы Нового банка развития.

    Делегация прибыла в Россию ради участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное финансовое событие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    14 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал лидеру Киргизии Садыру Жапарову добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

    «Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией», – сказал Шойгу на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

    Российский политик также выразил надежду на обсуждение ситуации вокруг Украины и Ирана. «В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», – отметил Шойгу.

    Помимо этого, секретарь Совбеза отметил важность обмена мнениями по глобальным и региональным кризисам, влияющим на безопасность в рамках ШОС. Особое внимание, по его словам, Москва уделяет сотрудничеству с Бишкеком в сфере безопасности, что соответствует Стратегии развития организации до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президенты России и Киргизии провели рабочую встречу в Москве.

    Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за многолетнюю поддержку двустороннего сотрудничества.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов призвал страны ШОС наращивать военное взаимодействие.

    14 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости привлечения в оборонную промышленность ветеранов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей подчеркнул важность опыта бойцов спецоперации в решении производственных задач и призвал отказаться от жесткого деления предприятий на оборонные и гражданские.

    Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что опыт ветеранов спецоперации принесет значительную пользу отечественной промышленности, передает ТАСС. Выступая в Национальном центре «Россия», глава государства также призвал отказаться от формального разделения предприятий на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор.

    «Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения», – отметил президент.

    Ранее на съезде Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности. Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ, и добавил, что объем обрабатывающей промышленности страны увеличился в 2025 году на четверть по отношению к 2021 году.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин назначил Мартыненко новым послом России в Кабо-Верде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Материю от дипломатических обязанностей, передав пост руководителя миссии в островной африканской стране Андрею Мартыненко.

    Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа.

    Отдельным распоряжением президент снял с должности Юрия Материю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Владимир Путин назначил Анну Пономареву послом в Чехии.

    В том же месяце глава государства утвердил Сергея Андреева на пост руководителя дипмиссии в Словакии.

    В конце осени российский лидер освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    14 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин заявил об успехах машиностроителей вопреки санкциям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественная отрасль успешно справляется с внешним давлением и разрывом связей с иностранными партнерами, демонстрируя уверенный рост на внутреннем и зарубежных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном, X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские машиностроители эффективно преодолевают препятствия, создаваемые недружественными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на десятом, юбилейном съезде Союза машиностроителей, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что отрасль не только сохранила стабильность, но и укрепила свои позиции в условиях жестких ограничений.

    «Я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности в последние годы, отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давлением со стороны недружественных стран. Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы», – сказал Путин.

    По словам президента, добиться таких результатов удалось благодаря перестройке логистических цепочек и замещению импортных деталей. Предприятия активно внедряют собственные научные разработки и оригинальные технологические решения. Это позволило сохранить бесперебойную работу заводов и выйти на новые рубежи сбыта продукции, продолжая инвестировать в развитие и научные исследования.

    «За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление каждого потенциала», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил увеличение экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах создания универсального двигателя ПД-35 для различных сфер применения.

    14 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин: ОПК успешно справляется с возросшим гособоронзаказом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные оборонные предприятия успешно справляются с государственным заказом, объемы которого значительно увеличились после начала специальной военной операции, отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выступая на съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил успешное выполнение возросших задач, передает РИА «Новости».

    «Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта», – заявил российский лидер.

    Ранее на съезде Владимир Путин сообщил о росте объема обрабатывающей промышленности России в 2025 году на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Также на заседании президент подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов. Кроме того, на форуме глава государства отметил увлечение «инженеров будущего» самбо.

    14 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Путин продлил полномочия замглавы МИД Рябкова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова до лета 2027 года.

    Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года глава государства продлил срок госслужбы Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

    В феврале текущего года российский лидер пролонгировал полномочия замглавы МИД Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.

    Весной 2025 года президент увеличил срок службы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина до 2026 года.

    14 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин отметил занятия самбо среди участников программы «Инженеры будущего»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин посетил десятый съезд Союза машиностроителей, где во время доклада о развитии кадрового потенциала оценил спортивные хобби молодых специалистов.

    Президент России Владимир Путин принял участие в работе X съезда Союза машиностроителей России, передает ТАСС. Во время мероприятия руководитель объединения Сергей Чемезов представил подробный отчет о реализации проекта «Инженеры будущего». Выступление сопровождалось показом множества статистических данных и фотографий.

    Президент внимательно изучил визуальные материалы, рассказывающие о повседневной жизни работников отрасли. «Инженеры будущего самбо занимаются», – заметил Путин, глядя на идущие на заднем фоне слайды.

    Официальной датой появления этого вида единоборств считается 16 ноября 1938 года. Именно тогда советский Спортивный комитет принял решение включить дисциплину в перечень развиваемых в стране видов спорта.

    Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина к участникам съезда Союза машиностроителей России. До этого глава государства поздравил самбистов с профессиональным праздником в статусе национального достояния страны.

