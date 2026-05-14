Минтранс анонсировал первый международный рейс беспилотных грузовиков

Минтранс назвал дату первого международного рейса беспилотных фур из России

Минтранс заявил о первой трансграничной перевозке грузов беспилотниками «КамАЗ». Исторический рейс запланирован на 28 мая. О предстоящем событии рассказал заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев на сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

«Наверно, не сильно я предвосхищу, но мы подошли впрямую к тому, что беспилотный транспорт на дорогах общего пользования может идти через границу, поверьте, это сделать было достаточно тяжело. Тем не менее дату я обозначу – 28 мая первая трансграничная перевозка грузов беспилотными грузовиками «КамАЗ» будет совершена», – заявил Зверев.

Чиновник добавил, что запуск маршрута представят президентам двух государств. По его словам, происходящее уже нельзя назвать экспериментом, поскольку это совершенно обычная перевозка товаров.

Зверев также сообщил о высокой надежности используемых технологий. Сейчас по российским дорогам курсирует 101 автономный большегруз. Суммарно эти машины преодолели более 14,5 млн километров без единой аварии.

Накануне правительство России утвердило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. По ней к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%; парк такой техники вырастет почти до 57 тыс. машин.

Ранее в стране успешно завершились испытания специального винтокрылого беспилотника для городских грузоперевозок. Также в среду на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани разработчики продемонстрировали инновационное судно на водородных топливных элементах.