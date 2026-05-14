Иран упростил прохождение китайских судов через Ормузский пролив

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Fars со ссылкой на источник, Тегеран пошел навстречу Пекину и упростил процедуру пересечения Ормузского пролива для китайских судов. Решение стало результатом успешных переговоров и достигнутого взаимопонимания между сторонами, передает РИА «Новости».

«Были приняты меры по упрощению прохода китайских судов на основании глубоких связей и отношений стратегического партнерства между двумя странами», – отмечает иранское агентство Fars. Благодаря этому шагу судоходство для китайской стороны возобновилось в среду по установленным Ираном правилам.

Ранее Китай направил официальный запрос на проход нескольких своих кораблей через пролив. Стороны оперативно согласовали все детали, что позволило быстро восстановить движение судов КНР в этом регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая иранские власти анонсировали новую систему прохождения судов через Ормузский пролив.

Позже Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на навигацию.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи потребовал от всех торговых судов обязательного сотрудничества с иранскими военными.