    14 мая 2026, 14:03 • Новости дня

    Папа Римский призвал не называть глобальное перевооружение обороной

    Папа римский Лев XIV осудил глобальное перевооружение и рост военных расходов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Римско-католической церкви во время визита в университет Сапиенца подверг критике наращивание военных бюджетов, назвав этот процесс угрозой для образования и здравоохранения.

    Выступая перед студентами, понтифик обратил внимание на колоссальное увеличение затрат на армию, передает ТАСС.

    «За последний год рост военных расходов во всем мире, и особенно в Европе, был колоссальным: давайте не будем называть „обороной“ перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии», – сказал он.

    Лев XIV также отметил необходимость осторожного применения искусственного интеллекта в гражданской и военной сферах. Он подчеркнул, что человек должен всегда нести ответственность за принимаемые решения, и вновь выступил за мирное урегулирование конфликтов.

    Весной прошлого года Евросоюз начал активную милитаризацию экономики. На экстренном саммите в Брюсселе утвердили план перевооружения на 800 млрд евро, а позже создали специальный фонд. Кроме того, европейские страны договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП к 2035 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза договорились о плане милитаризации Европы на 800 млрд евро.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт осудила проект государственного бюджета Германии из-за рекордного перевооружения.

    Премьер-министр Румынии Илие Боложан объявил о перепрофилировании автомобильных заводов под выпуск военной техники.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Экономист Селезнев: Нынешнее замедление экономики можно расценивать как паузу перед рывком

    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    11 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Она прокомментировала возможность своего участия в переговорах на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

    «Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», – заявила глава дипслужбы ЕС.

    Каллас также отметила, что кандидатура Шредера как переговорщика между Россией и Евросоюзом не рассматривается. По ее мнению, Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее позиции и заставить идти на уступки».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Германия отвергла кандидатуру Шредера на роль переговорщика с Россией.

    Ранее Каллас заявила, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.

    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    12 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австрийское министерство обороны задействовало боевую авиацию для перехвата двух американских бортов, которые пересекли государственную границу без соответствующего разрешения, сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

    «Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», – сообщил Бауэр в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация стала вторым случаем появления американской авиации в австрийском небе за два дня. Накануне два борта PC12 также пересекли границу без согласования.

    Нарушители были замечены над горным хребтом Тотес-Гебирге на северо-западе страны. После успешного перехвата они развернулись и направились в Мюнхен.

    Напомним, Австрия закрыла небо для Соединенных Штатов.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    12 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель главного органа Евросоюза Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство политиков и бизнеса стремлением контролировать все процессы, что приводит к застою в экономическом развитии региона, отмечает Bloomberg.

    Европейские чиновники выражают серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

    За семь лет на посту она создала узкий круг доверенных лиц, отстранив остальных сотрудников от принятия решений. Подобный микроменеджмент отвлекает внимание от ключевых экономических задач и тормозит развитие единого рынка.

    Бывший британский чиновник Муджтаба Рахман отметил беспрецедентное влияние политика. «Фон дер Ляйен, возможно, является самым мощным председателем комиссии, которого когда-либо знал Евросоюз», – заявил эксперт. Однако он указал на растущее число ошибок ее перегруженной команды и усиливающееся сопротивление европейских столиц.

    Жесткая централизация власти приводит к серьезным задержкам в принятии важных политических решений. Например, проект стратегии внутреннего рынка лежал без движения несколько месяцев. Представители крупного бизнеса также отмечают отставание Европы от конкурентов в сфере искусственного интеллекта и производстве чипов.

    Дополнительным поводом для критики стал план долгосрочного бюджета на сумму почти 2 трлн евро. Документ не обсуждался с профильными комиссарами и вызвал резкое неприятие в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц публично отверг инициативу о введении новых корпоративных налогов.

    Многие дипломаты считают, что председатель постоянно вмешивается во внешние кризисы, забывая о своей главной миссии.

    Ранее премьер Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Европе следует сосредоточиться на меньшем количестве задач ради повышения эффективности бюрократического аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в суперавторитарном стиле правления.

    Немецкие консерваторы выдвинули главе ЕК жесткий ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Депутаты Европарламента в прошлом году подготовили две инициативы о вотуме недоверия политику из-за проблем с прозрачностью.

    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump к 2055 году
    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших 30 лет Соединенные Штаты планируют построить 15 линкоров класса «Трамп», каждый из которых обойдется бюджету в 14,5 млрд долларов.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют масштабное расширение флота к 2055 году, передает Bloomberg.

    Согласно новому долгосрочному плану кораблестроения, ведомство рассчитывает получить как минимум 15 новейших судов, лично одобренных главой государства. Первые три корабля обойдутся бюджету в 43,5 млрд долларов.

    Президент США высоко оценил характеристики будущих судов. «Это лучшие корабли в мире. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и безусловно в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора», – заявил американский лидер.

    Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као отметил, что восстановление морского господства требует срочности и постоянной приверженности. Ожидается, что первый линкор передадут флоту в 2036 году. Следующие поставки запланированы на период с 2038 по 2043 год.

    К 2031 году общая численность американского флота должна достигнуть 299 единиц, однако это все еще меньше целевого показателя в 355 вымпелов. При этом эксперты предупреждают, что дорогостоящая программа может оказаться под угрозой отмены в случае изменения политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США оценили стоимость первого линкора класса Trump в 17 млрд долларов.

    Белый дом в концеп прошлого года анонсировал создание нового «золотого флота» из 25 судов. Головной корабль перспективной серии получит название USS Defiant.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

