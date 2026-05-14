Си Цзиньпин назвал отношения Китая и США ключевыми для мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время торжественного банкета в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами являются самыми важными двусторонними связями в современном мире, передает ТАСС.

«Мы едины во мнении, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире, их можно только улучшать и нельзя портить. Обе страны выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации, поэтому мы должны быть партнерами, а не противниками», – подчеркнул китайский лидер, выразив уверенность в необходимости укреплять взаимодействие Пекина и Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости партнерства Китая и США и отказа от противостояния.

На этих же переговорах китайский лидер подчеркнул важность взаимной выгоды и назвал равноправные консультации единственным верным выбором для урегулирования разногласий.

Си Цзиньпин также призвал Вашингтон активнее использовать политико-дипломатические и военные каналы связи между двумя странами.