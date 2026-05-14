Володин сообщил об уходе Москальковой с поста омбудсмена

Tекст: Елизавета Шишкова

Вячеслав Володин подтвердил предстоящую смену уполномоченного по правам человека в России, передает РИА «Новости».

По его словам, Татьяна Москалькова и глава ЦИК Элла Памфилова приложили максимум усилий для деполитизации этого важного института.

«Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова, сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими», – заявил председатель Госдумы.

Он добавил, что качество работы правозащитного института значительно повысилось за прошедшее время. Кандидатуры на освобождающийся пост рассмотрят в четверг, а победитель получит всестороннюю поддержку депутатов.

Согласно закону, один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал переход Татьяны Москальковой на новую должность.

Накануне омбудсмен представила главе государства свой заключительный доклад.

Во время этой встречи Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.