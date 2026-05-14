Суд оштрафовал экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Черемушкинский суд Москвы назначил штраф в размере 10 тыс. рублей Венедиктову, передает ТАСС.

Венедиктова признали виновным по административной статье «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ».

Поводом для разбирательства стало сотрудничество экс-главреда с зарегистрированной в Германии компанией Radio Echo GmbH, которая владеет онлайн-радио и изданием «Эхо». Прокуратура установила, что журналист размещал материалы этого СМИ на своем YouTube-канале «Живой гвоздь».

Сам Венедиктов на заседание не пришел. Его адвокаты заявили, что вину подзащитный не признает, так как публикация материалов не доказывает факт сотрудничества.

Венедиктов руководил «Эхом Москвы» более 20 лет – с 1998 по 2022 год. Весной 2022 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов, а совет директоров ликвидировал радиостанцию. Позднее в Германии появилось интернет-издание «Эхо», которое в 2025 году Генпрокуратура признала нежелательной организацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в суд поступил административный протокол в отношении Венедиктова. Минюст России в 2025 году внес компанию Radio Echo GmbH в реестр нежелательных организаций.