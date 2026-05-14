Белый дом: США и Китай договорились сохранить открытым Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи пришли к единому мнению относительно статуса Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

В Белом доме заявили, что маршрут должен оставаться доступным для транзита энергоресурсов.

«Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей», – отмечается в заявлении пресс-пула Белого дома.

Кроме того, главы государств затронули вопросы экономического взаимодействия. Обсуждалось расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, а также увеличение объема инвестиций из КНР в экономику США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов через Ормузский пролив.

Месяцем ранее американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться со скоплением нефтетанкеров в данном регионе.

В начале весны Министерство иностранных дел Китая призвало прекратить военные действия для обеспечения безопасности мирового судоходства.