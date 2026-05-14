СК обвинил спецслужбы Украины в убийстве создателя батальона «Арбат» Саркисяна

Tекст: Дмитрий Зубарев

За организацией взрыва стояли неустановленные сотрудники Службы безопасности и Главного управления разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

«Следствием установлено, что не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения террористического акта на территории Москвы. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года», – сообщили в ведомстве.

Для реализации задуманного злоумышленники создали преступную группу, участники которой следили за жертвой и изучали маршруты передвижения. Сообщник Вараж Манукян спрятал самодельное взрывное устройство, собранное на базе противопехотной мины МОН-50. Третьего февраля 2025 года другой фигурант, Паруйр Матевосян, дистанционно подорвал заряд при приближении командира добровольческого подразделения.

В результате детонации Саркисян и сам исполнитель теракта скончались на месте происшествия. Еще трое человек получили ранения, а зданию был нанесен значительный ущерб. Уголовное дело подрывника закрыто, материалы на его сообщника переданы в суд, остальные соучастники объявлены в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице после взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса».

Неизвестный злоумышленник дистанционно активировал заложенное в холле здания взрывное устройство.

Служба безопасности Украины еще до теракта выдвинула уголовные обвинения против этого общественного деятеля.