Путин продлил полномочия замглавы МИД Рябкова

Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2027 года, передает РИА «Новости».
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу», – говорится в опубликованном документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года глава государства продлил срок госслужбы Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.
В феврале текущего года российский лидер пролонгировал полномочия замглавы МИД Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.
Весной 2025 года президент увеличил срок службы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина до 2026 года.